El PPdeG lleva al Parlamento gallego la prohibición del burka y el recuerdo a las víctimas de ETA, siguiendo la estrategia nacional del partido

La acción del PP en el Parlamento gallego, aparte de defender la gestión de la Xunta, está muy orientada a usar la Cámara autonómica como ariete contra el Gobierno central, que se ha convertido en la gran diana de sus iniciativas, todas ellas siempre muy críticas. Ahora da un paso más y trae al debate político en Galicia dos asuntos de los que el PP, junto con Vox, hace bandera en Madrid y en la política nacional: la prohibición del burka y ETA.

Si no fuera porque forman parte del debate nacional, arreciado por la cadena de citas electorales autonómicas, seguramente no habrían llegado a Galicia. Pero el PP quiso que los parlamentos autonómicos se hicieran también eco para así redoblar la presión contra Moncloa e intentar hacer mella en la resistencia de Pedro Sánchez y del PSOE.

Así, el PPdeG ha registrado una iniciativa para que el Parlamento gallego se exprese a favor de una proposición de ley del PP nacional presentada en el Congreso para prohibir el uso del burka y el niqab o cualquier otro elemento que cubra de manera integral el rostro de las mujeres en espacios públicos, especialmente aquellos que dificulten la visibilidad de la cara, «tanto por razones de seguridad como de preservación del derecho a la dignidad humana, particularmente, de los derechos de la mujer».

Los populares gallegos quieren que la Cámara autonómica respalde esta propuesta para que la Xunta así se lo traslade al Gobierno central.

También reclaman que se articulen las modificaciones legales pertinentes para que en los edificios de titularidad o acceso público se permita la identificación visual del rostro «con independencia de su origen, motivación o significado».

Esto va en la línea de lo aprobado ya en algunas localidades con el voto del PP y Vox. Como acaba de suceder en Córdoba, donde ambos partidos han aprobado que el Ayuntamiento bloquee el acceso y permanencia en las instalaciones municipales a todas las mujeres que lleven «vestimenta, prendas, accesorios u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas».

El PPdeG ha registrado además otra iniciativa sobre ETA, en este caso, con motivo del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es cierto que en el pasado el Parlamento gallego emitió declaraciones institucionalesy pronunciamientos en su memoria, pero lo hizo por el aniversario de su muerte (en julio de 1997). Pero ahora se hará aprovechando que el 23 de marzo «se cumplen nueve años de su nombramiento como presidente honorífico de Nuevas Generaciones, una fecha significativa para reivindicar su legado político y humano».

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A causa de esta efeméride, los populares gallegos llevan al Parlamento una resolución en la que instan a la Xunta a realizar las acciones oportunas destinadas a mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA, «especialmente entre la juventud, y trasladar al Gobierno de España esta misma demanda».