Alfonso Rueda reivindica en Zúrich el papel de la emigración gallega como «la mejor embajadora» de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó ayer en Zúrich el papel de la emigración gallega y de las asociaciones en el exterior como «las mejores embajadoras» de la cultura, la lengua y las tradiciones de Galicia. Lo hizo durante un encuentro con la colectividad gallega organizado junto a la asociación cultural y recreativa As Xeitosiñas, que celebra su 45 aniversario.

En el acto, al que también asistió el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, Rueda subrayó que Galicia «no se entiende» sin las miles de personas que emigraron en busca de oportunidades y que, según señaló, siguen contribuyendo a proyectar la imagen de la comunidad desde el extranjero.

El presidente gallego destacó también el papel de los 13 centros inscritos en el Rexistro da Galeguidade en Suiza, que contribuyen a difundir la cultura gallega y a mantener los vínculos con la comunidad autónoma en un país que actualmente acoge a más de 41.000 gallegos.

Rueda, en el pabellón deportivo que acogió la celebración del 45 aniversario de la Asociación As Xeitosiñas con un millar de emigrantes / CEDIDA

Programas destinados a la diáspora

Durante el encuentro, Rueda reafirmó el compromiso del Gobierno gallego con la colectividad emigrante y puso en valor iniciativas dirigidas a favorecer el regreso, como la Estratexia Galicia Retorna, destinada tanto a quienes regresan con empleo por cuenta ajena como a quienes optan por emprender.

Asimismo, recordó otros programas impulsados por la Xunta para fortalecer los lazos con las nuevas generaciones de gallegos en el exterior, como las becas BEME—con plazo de inscripción abierto actualmente— para cursar másteres en universidades públicas gallegas o el programa ‘Aventúrate con Galicia’, que permitirá a jóvenes de entre 10 y 17 años participar en campamentos de verano en la comunidad. De esta forma, busca asegurar y reforzar el vínculo con Galicia, manteniéndolo vivo desde la infancia. Además, este programa se suma a otros destinados también a este colectivo, como ‘Conecta con Galicia no Camiño’ y ‘Conecta co Voluntariado en Galicia’.

De la misma forma, los gallegos y gallegas mayores de 65 años, que sean pensionistas en Europa, podrán disfrutar de una estancia en la comunidad en un conjunto de actividades enmarcadas en el programa ‘Reencontros con Galicia’. Tras años centrado en el colectivo gallego que reside en América, en la actualidad se abre también a los emigrantes y sus descendientes repartidos a lo largo del Viejo Continente.

Reunión con los centros gallegos

Por otro lado, el presidente de la Xunta también dedicó una parte de su viaje a honrar aquellos lugares de reunión de los emigrantes de Galicia, reuniéndose con los representantes de fuertes entidades gallegas en Suiza, como Centro Gallego de Lucerna, el Centro Gallego de Zug A Nosa Terra, o el Centro Español Apóstol Santiago-Liechtenstein.

Además, en la jornada de ayer, Rueda mantuvo también un encuentro con el cónsul general de España en Zúrich, Francisco José Rábena.