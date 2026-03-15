"Envejecer con sentido es ver la vida de uno valiosa y coherente a pesar de los cambios que conlleva la edad"

Afundación trae este lunes a Vigo y este martes a Santiago a Anja Machielse, una de las principales investigadoras europeas en el estudio del sentido vital, la soledad y la resiliencia.

Europa está experimentando un profundo cambio demográfico, con una esperanza de vida que se alarga sin precedentes. ¿Cómo está transformando este cambio nuestra concepción del envejecimiento y la vejez? ¿Cuáles son las principales oportunidades (y también los retos) que conlleva una mayor longevidad?

Los adultos mayores de hoy son, en general, más vitales que las generaciones anteriores. Muchos viven vidas largas, activas e independientes tras la jubilación. Esto significa que el periodo entre el fin de la vida laboral y el inicio de la fragilidad, lo que solemos denominar la tercera edad, se ha alargado. Al mismo tiempo, algunas personas experimentan limitaciones de salud antes y entran en la cuarta fase con mayor antelación. El grupo al que nos referimos como personas mayores es ahora tan diverso que ya no tiene sentido tratarlo como una categoría uniforme. Sus vidas, sus necesidades y sus capacidades difieren profundamente. Detrás de las estadísticas demográficas hay individuos, cada uno con sus propias historias, fortalezas y retos. Por lo tanto, el envejecimiento no se define únicamente por la edad; está condicionado por la salud, el estilo de vida, la cultura y las oportunidades.

En Galicia, una de las regiones más envejecidas y longevas del mundo, se habla mucho de envejecimiento activo, pero a menudo se limita al deporte y la actividad física. Conceptos como envejecimiento significativo o con sentido no aparecen en el debate. ¿Por qué son tan importantes estas dimensiones en la vejez?

En muchas sociedades occidentales, la vejez se suele representar como un periodo de inevitable declive físico, mental y social. Esta visión concibe el envejecimiento principalmente como un proceso de pérdida, pasando por alto su potencial de significado, contribución y crecimiento personal. En respuesta, la gerontología introdujo conceptos más positivos como el envejecimiento exitoso, el envejecimiento activo y el envejecimiento productivo. Si bien estas ideas pretenden desafiar los estereotipos negativos, también conllevan una norma implícita: envejecer bien se asocia con mantenerse sano, independiente y activo. Quienes no pueden cumplir estas expectativas —debido a una enfermedad, discapacidad u otras circunstancias— corren el riesgo de ser vistos como personas que envejecen 'sin éxito'. Esto crea una división sutil pero problemática entre los adultos mayores, que valoran la independencia por encima de la interdependencia y la productividad por encima de la presencia. Como resultado, las personas que no se ajustan a este ideal pueden sentirse excluidas o invisibles. Por lo tanto, un sentido de significado y propósito es crucial en la vejez. Estos recursos psicológicos brindan dignidad y dirección, y su ausencia puede ser tan perjudicial para el bienestar como una enfermedad física.

La soledad en la gente mayor es existencial, una profunda sensación de desconexión del mundo

¿Qué significa realmente envejecer con sentido o con propósito y por qué es relevante en este contexto de mayor longevidad?

Envejecer con sentido significa mantener la 'integridad del yo', que es la sensación de que la historia de vida de uno permanece coherente y valiosa a pesar de los cambios que conlleva la edad. En nuestro contexto actual de mayor longevidad, esto es relevante porque las personas necesitan sentirse significativas para los demás para evitar la desesperación y el aislamiento que pueden acompañar a una vida larga sin un rol social claro.

La jubilación suele ser el primer gran cambio y marca la transición a una nueva etapa de la vida para muchas personas. ¿Existe un momento específico en el que podemos decir: "acabo de entrar en la vejez", o ese momento es diferente para cada persona?

No existe un momento específico y universal en el que una persona entra en la vejez. En cambio, se trata de un proceso altamente individualizado, moldeado por la biografía, la salud y el entorno social únicos de cada persona. La transición suele definirse por acontecimientos personales o un cambio en la vitalidad, más que por una edad cronológica específica, lo que hace que la experiencia sea diferente para cada uno.

Según su experiencia y estudios, ¿qué cambio tiene un impacto más profundo en las personas: la jubilación, la pérdida de seres queridos o la soledad?

Si bien la jubilación marca una transición importante en la vida, la pérdida de seres queridos y la soledad que suele seguir pueden tener un impacto mucho más profundo. Perder a la pareja o a amigos cercanos puede amenazar la identidad y la sensación de seguridad de una persona. Cuando desaparecen las conexiones significativas, el sentido de la vida cotidiana puede colapsar por completo.

Los mayores necesitan sentirse significativos para los demás para evitar la desesperación y el aislamiento

"La resiliencia no está en el ADN, puede cultivarse y nutrirse"

Durante la pandemia de covid, la palabra resiliencia se convirtió en tendencia. En sus estudios, usted la analiza como una herramienta para salir fortalecidos precisamente de experiencias o cambios traumáticos. ¿Se enseña la resiliencia? ¿Se trabaja? ¿O está en nuestro ADN?

La resiliencia no es simplemente algo que se encuentra en nuestro ADN. Es un proceso relacional y adaptativo que puede cultivarse y nutrirse. Crece a través de los vínculos sociales y la capacidad de reflexionar sobre la propia vida, permitiendo a las personas encontrar un nuevo equilibrio y salir fortalecidas tras experiencias traumáticas o cambios significativos.

La soledad es un problema emergente en España y Galicia, y las estadísticas oficiales indican que afecta tanto a jóvenes como a mayores. ¿Se trata del mismo tipo de soledad, o el problema en las personas mayores presenta una dimensión diferente?

La soledad en los adultos mayores suele diferir de la que experimentan las generaciones más jóvenes. Para las personas mayores, con frecuencia se trata de una soledad existencial, marcada por una profunda sensación de desconexión del mundo.