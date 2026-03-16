La Asociación Galega de Covid Persistente denuncia la falta de protocolo del Sergas para tratar la enfermedad en Galicia: «No son secuelas»

La Asociación Galega de Covid Persistente viene de denunciar la falta de un protocolo de asistencia integral por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para su afección, que piden que se trate como una «enfermedad» y no como «secuelas».

«Queremos recordar que la covid persistente no son secuelas, sino una enfermedad crónica que se desarrolló tras la infección y que continúa dañando el organismo. Confundir ambas realides minimiza el problema y transmite una imagen incorrecta de esta enfermedad que sigue afectando a miles de personas en Galicia», remarcan.

Explican que la covid persistente provoca daños sistémicos y multiorgánicos y es una enfermedad crónica «altamente incapacitante» y con una evolución «incierta».

«Sabemos que algunas personas consiguen estabilizar los síntomas, pero otras empeoran con el paso del tiempo. Hay pacientes que ya no se pueden levantar de la cama, otros no pueden mantener una vida autónoma y otros, lamentablemente, fallecieron», indican.

La asociación lamenta la falta de un protocolo para la enfermedad en primaria ni en la especialidad, y que no exista «coordinación» entre ambas ni programas específicos de rehabilitación. «Esto provoca que muchos enfermos queden perdidos dentro del sistema sanitario sin diagnóstico ni seguimiento adecuado», apostillan.

Por último, inciden que llevan «más de dos años» solicitando reuniones con el Sergas «sin obtener respuesta». Por ello, trasladaron este viernes esta situación a la Valedora do Pobo, a la que piden su intervención para abrir una vía de diálogo con la administración.

Ninguna unidad operativa

En estos momentos, Galicia no cuenta con ninguna unidad operativa dedicada a la covid persistente, después de que el Sergas clausurase la última que permanecía activa en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). La Consellería de Sanidade motivó esta decisión en la progresiva reducción de la demanda asistencial, desde que en 2022 se registraron las cotas máximas de actividad con más de 12.000 atenciones. Así la Xunta derivó, sin un protocolo específico ni una coordinación multidisciplinar, la atención especializada de esta dolencia a los servicios hospitalarios de referencia.

«Enfermedad crónica» para el Gobierno central

El movimiento del Sergas, con el cierre de las unidades dedicadas a esta dolencia y la falta de un protocolo de asistencia integral, contrasta con el reconocimiento de la covid persistente como «enfermedad crónica» llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio, incluyéndola en el Plan Operativo 2025-2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad.

Con esta declaración Sanidad, pretende dar continuidad al enfoque integral de atención a las enfermedades crónicas. En el caso de la covid persistente, apostando por establecer circuitos asistenciales específicos y protocolos de seguimiento multidisciplinar para personas con síntomas prolongados tras la Covid-19, garantizando una respuesta adaptada, integral y basada en la evidencia.

Aproximadamente 70.000 casos en Galicia

Diferentes estudios internacionales, que han tratado de abordar la dimensión de esta patología, estiman que entre el 10 y el 20% de aquellas personas que se contagiaron de covid han acabado desarrollando esta condición. De este modo, en Galicia, donde a lo largo de la pandemia se contabilizaron más de 762.000 casos confirmados, la cifra de afectados podría moverse entorno a las 70.000 personas.