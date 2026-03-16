Galicia tendrá su protagonismo en el Celtic Media Festival 2026: logra 12 nominaciones en estos premios celtas

Galicia tendrá su protagonismo el próximo mes de junio en el Celtic Media Festival 2026, evento que reconoce a los mejores trabajos de televisión, radio y nuevos medios de países celtas que este año vive en Belfast (Irlanda del Norte) su 47 edición.

Y es que la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) —antigua CRTVG— ha logrado hasta 12 nominaciones con proyectos como las películas Antes de nós o +Cuñados.

Cris Iglesias y Xoán Fórneas, en ‘Antes de nós'. / Cedida

De hecho, el filme de Ángeles Huerta sobre la figura de Castelao antes de ser Castelao fue seleccionada en la categoría de Single Drama, mientras que la exitosa secuela de Cuñados protagonizada por los gallegos Miguel de Lira, Xosé A. Touriñán y Federico Pérez Rey aspira a llevarse la categoría de Comedia Televisiva.

Otros proyectos gallegos nominados al Celtic Media Festival 2026

Pero estos dos proyectos participados por la CSAG no son los únicos nominados en las distintas categorías del Celtic Media Festival 2026. En el apartado de Drama Series, podemos encontrar a Lume, serie protagonizada por la lucense Cristina Castaño en la que una periodista descubre una red de intereses que se oculta tras un devastador incendio en la frontera que separa a Galicia de Portugal.

Cristina Castaño, en una imagen promocional de ‘Lume’. / Cedida

Por su parte, Bibopalula y Pipo competirán en la categoría infantil y los programas Hit List, Espazo mural, Incalculable y Postcoito lo harán en Entretenimiento, Artes, Factual Entertainment y Short Form respectivamente.

La Radio Galega aspira al premio de Mejor Emisora de Radio del Año

En el ámbito radiofónico, la Radio Galega también tiene mucho que decir, y es que, además de aspirar al premio de Mejor Emisora de Radio del Año, los programas A bóla extra y Seres aspiran a llevarse las categorías de Sound Comedy y Factual Series.

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Además, con respecto a los galardones individuales, Duarte Galbán, presentador del concurso Gaña a túa aldea, ha sido propuesto para el premio al Presentador de Televisión del Año.