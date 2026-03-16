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Lara Tronti anuncia un nuevo proyecto en Bueu: “No podía ser en otro sitio”

La influencer gallega ha sorprendido a sus seguidores al desvelar que abrirá una cafetería en Bueu, su localidad natal, un proyecto que llevaba años soñando

Lara Tronti anuncia un nuevo proyecto en Bueu: “No podía ser en otro sitio”

Lara Tronti anuncia un nuevo proyecto en Bueu: “No podía ser en otro sitio” / Instagram

Lucía Martínez

Lucía Martínez

"Tras muchos años soñándolo y manifestándolo, ha llegado el momento". Con estas palabras, la influencer gallega y exconcursante de La Isla de las Tentaciones, Lara Tronti, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto en Bueu.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido ha revelado que abrirá un nuevo espacio. Un proyecto que, según ha confesado, llevaba ya un tiempo en su mente y que, "como no podía ser en otro sitio", se ubicará en su pueblo natal.

¿Una cafetería?

"Un lugar pensado y creado con muchísimo cariño, pensado para vosotros. Para compartir café, momentos, risas e historias", escribió a través de su cuenta de Instagram.

A pesar de que no ha desvelado más detalles, todo apunta a que podría tratarse de una cafetería. En el vídeo compartido a través de redes, puede verse a la influencer junto a su pareja Hugo Pérez cubriendo el local que acogerá el futuro espacio.

"Estoy feliz, ilusionada y también un poquito asustada. Pero con muchas ganas de empezar esta nueva aventura", se despedía.

El anuncio pronto ha generado numerosas reacciones entre sus amistades y seguidores, que no tardaron en mostrar su emoción y expectativas por descubrir cómo será el nuevo espacio.

Por el momento, no han transcendido más detalles, ni siquiera el nombre. No obstante, y ante la buena acogida de la noticia, la influencer ha aprovechado para agradecer a sus seguidores por todo su apoyo: "Poder compartirlo con vosotros y posteriormente vivirlo juntos nos hace muy felices".

Ya buscan camareros

Además, Lara Tronti ha anunciado que ya está en búsqueda de personal para su nuevo espacio.

La influencer Lara Tronti busca trabajadores para su nuevo proyecto

La influencer Lara Tronti busca trabajadores para su nuevo proyecto / Instagram

En concreto, busca camareros y cocineros que tengan "ganas de trabajar en equipo, con buena energía y rápidos". Los interesados ya pueden enviar su currículum a equipocafeteriabueu@gmail.com.

Ana Peleteiro y Area Café

No es la primera creadora de contenido que decide trasladar su presencia en redes a un espacio físico.

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Sin irnos más lejos y sin salir de Galicia, tenemos el caso de la deportista -y también creadora de contenido- Ana Peleteiro, que abrió una cafetería en su Ribeira natal el verano pasado. ¿Ya la conocías?

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