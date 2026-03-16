Viral en redes
Lara Tronti anuncia un nuevo proyecto en Bueu: “No podía ser en otro sitio”
La influencer gallega ha sorprendido a sus seguidores al desvelar que abrirá una cafetería en Bueu, su localidad natal, un proyecto que llevaba años soñando
"Tras muchos años soñándolo y manifestándolo, ha llegado el momento". Con estas palabras, la influencer gallega y exconcursante de La Isla de las Tentaciones, Lara Tronti, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto en Bueu.
A través de sus redes sociales, la creadora de contenido ha revelado que abrirá un nuevo espacio. Un proyecto que, según ha confesado, llevaba ya un tiempo en su mente y que, "como no podía ser en otro sitio", se ubicará en su pueblo natal.
¿Una cafetería?
"Un lugar pensado y creado con muchísimo cariño, pensado para vosotros. Para compartir café, momentos, risas e historias", escribió a través de su cuenta de Instagram.
A pesar de que no ha desvelado más detalles, todo apunta a que podría tratarse de una cafetería. En el vídeo compartido a través de redes, puede verse a la influencer junto a su pareja Hugo Pérez cubriendo el local que acogerá el futuro espacio.
"Estoy feliz, ilusionada y también un poquito asustada. Pero con muchas ganas de empezar esta nueva aventura", se despedía.
El anuncio pronto ha generado numerosas reacciones entre sus amistades y seguidores, que no tardaron en mostrar su emoción y expectativas por descubrir cómo será el nuevo espacio.
Por el momento, no han transcendido más detalles, ni siquiera el nombre. No obstante, y ante la buena acogida de la noticia, la influencer ha aprovechado para agradecer a sus seguidores por todo su apoyo: "Poder compartirlo con vosotros y posteriormente vivirlo juntos nos hace muy felices".
Ya buscan camareros
Además, Lara Tronti ha anunciado que ya está en búsqueda de personal para su nuevo espacio.
En concreto, busca camareros y cocineros que tengan "ganas de trabajar en equipo, con buena energía y rápidos". Los interesados ya pueden enviar su currículum a equipocafeteriabueu@gmail.com.
Ana Peleteiro y Area Café
No es la primera creadora de contenido que decide trasladar su presencia en redes a un espacio físico.
Sin irnos más lejos y sin salir de Galicia, tenemos el caso de la deportista -y también creadora de contenido- Ana Peleteiro, que abrió una cafetería en su Ribeira natal el verano pasado. ¿Ya la conocías?
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