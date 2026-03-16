El "Coachella gallego" de los escenarios épicos, mejor festival en pequeño formato de España y Portugal

El mejor festival en pequeño formato de España y Portugal está en Galicia y ofrece una experiencia turística y musical única mucho más cerca de lo que crees.

Así se ha anunciado este sábado en la gala de los prestigiosos Iberian Festival Awards celebrada en el Coliseu Micaelense de Ponta Delgada (Azores).

Se trata de un nuevo reconocimiento que consolida a este pequeño festival gallego como una de las citas culturales más destacadas de toda la península ibérica.

En plena Ribeira Sacra

Conocido como el festival de los "escenarios épicos", se trata del 17º Ribeira Sacra, que reúne música, vino, gastronomía y patrimonio en uno de los paraísos naturales con más encanto de Galicia: la Ribeira Sacra.

Esta no es la primera vez que el 17º Ribeira Sacra es protagonista en los Iberian Festival Awards, y es que este es el quinto año en el que es distinguido como Mejor festival de pequeño formato.

Además, el festival era finalista en otras tres categorías: Mejor estrategia de comunicación y marketing, mejor presentación y recepción y Mejor promoción turística, ganando también en esta última.

Décimo aniversario

El 17º Ribeira Sacra celebrará este año su décima edición los días 24, 25 y 26 de julio con un cartel formado por The Divine Comedy, Sidonie, Baiuca, Anni B Sweet, Puño Dragón, Vera Fauna, Los Invaders y Mariagrep & Mundo Prestigio.

Cartel de la décima edición del festival 17º Ribeira Sacra / Cedida

Los abonos están ya disponibles para esta décima edición del Mejor festival de pequeño formato de la Península a través de la web oficial del festival desde 69 euros.

O Son do Camiño, también con premio

A menos de cien días para la llegada de O Son do Camiño y con ya todos sus abonos agotados para la edición de este año (del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo), el festival más multitudinario de Galicia optaba a uno de los mayores premios de los Iberian Festival Awards, el de Mejor Festival de la Península, una distinción que sin embargo fue para el Bilbao BBK Live.

Sin embargo, el festival compostelano no se fue de vacío de esta edición de los IFA. O Son do Camiño, que contaba con hasta cuatro nominaciones, se quedó también a las puertas de ganar en las categorías de Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing (el premio absoluto fue para el Neopop Festival y a nivel español para el Bilbao BBK Live) y Mejor Actuacción en directo por el concierto de Estopa (el premio fue para el concierto de Ardé Bogotá en el Sonorama Ribera).

La distinción para O Son do Camiño llegó en la categoría de Mejor Cobertura de Vídeo a nivel España, mientras que el premio absoluto a nivel ibérico fue para P.nuts at Brunch Electronik Lisboa.

Otros festivales gallegos galardonados

Al margen de O Son do Camiño y el 17º Ribeira Sacra, la comunidad obtuvo hasta otros cinco premios en esta edición de los Iberian Festival Awards repartidos en tres festivales.

El festival más galardonado fue el SonRías Baixas, celebrado en Bueu, y que logró el premio a Mejor Alojamiento y Acogida, Contribución a la Sostenibilidad y Mejor Fotografía de la mano de Javier Bragado (a nivel absoluto fue para André Frias en el Azores Burning Summer).

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Por último, el Big Sound Pontevedra y el Atlantic Pride (A Coruña), lograron el premio a Mejor Festival Nuevo y a Contribución a la equidad, respectivamente.