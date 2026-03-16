La Xunta abre el plazo para solicitar plaza en las escuelas infantiles públicas de cara al próximo curso con cambios en los baremos de admisión

La Xunta abrirá mañana y hasta el 7 de abril el plazo para solicitar plaza en las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años dependientes de la Administración autonómica para el curso 2026-2027. En total se ofertan más de 10.500 plazas en centros gestionados por la Axencia Galega de Servizos Sociais (Agass) y el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, integrados en la red pública A Galiña Azul.

La convocatoria fue publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y regula el procedimiento de adjudicación de plazas tanto para nuevo ingreso como para renovación. Las solicitudes podrán presentarse de forma electrónica a través de la sede de la Xunta o presencialmente, a través de un formulario en el que se puede demandar plaza en un máximo de dos centros indicando el orden de preferencia.

Calendario de admisión

El procedimiento de admisión se desarrollará a lo largo de la primavera. Las listas provisionales de admitidos se publicarán el próximo 6 de mayo, momento en el que se abrirá un plazo de cinco días hábiles para presentar reclamaciones, entre el 7 y el 13 de mayo. Tras resolverlas, la Xunta hará pública la lista definitiva el 29 de mayo. A partir de ese momento se abrirá el periodo para formalizar la matrícula, que se extenderá del 1 al 12 de junio, de cara al comienzo del curso escolar en estos centros que tendrá lugar el 4 de septiembre.

Para optar a una plaza es necesario que el niño o la niña haya nacido en el momento de presentar la solicitud, tenga residencia en Galicia y cumpla al menos tres meses en la fecha de ingreso en el centro. Además, no podrá haber cumplido tres años antes del 31 de diciembre de 2026. Este límite de edad podrá flexibilizarse en el caso de menores con necesidades específicas de apoyo educativo, que podrán permanecer en la escuela infantil un curso más si así lo determinan los informes técnicos correspondientes.

Orden de adjudicación

El procedimiento establece también un orden de prioridad en la adjudicación de plazas. En primer lugar se garantiza la renovación automática del alumnado que ya está escolarizado en estos centros durante el curso actual. A continuación tendrán preferencia las solicitudes de traslado por cambio de domicilio o de lugar de trabajo de la familia. Entre las nuevas solicitudes, el orden de adjudicación prioriza a los hijos e hijas del personal que trabaja en las propias escuelas infantiles, a los menores con hermanos ya matriculados en el centro solicitado, a los niños bajo tutela o guarda de la Administración autonómica y a los hijos de mujeres víctimas de violencia de género. Las plazas que queden disponibles se asignarán posteriormente en función de la puntuación obtenida en el baremo, que tiene en cuenta factores familiares, laborales y económicos.

Cambios en la baremación

Entre las novedades de la convocatoria para el próximo curso, la Xunta incrementa la puntuación en el baremo para las familias en las que trabajan ambos progenitores, así como para aquellas monoparentales en las que el único progenitor esté empleado. Asimismo, las víctimas de violencia de género tendrán prioridad en el acceso a las plazas.

Las escuelas infantiles de la red autonómica abrirán de lunes a viernes durante todo el curso, con excepción de los festivos y del mes de agosto, periodo en el que los centros permanecerán cerrados salvo que en una localidad exista demanda suficiente para habilitar la apertura de uno de ellos. Las familias podrán elegir entre jornada completa con servicio de comedor o media jornada, que tendrá una duración diaria de entre tres y cuatro horas. En cualquier caso, la permanencia del alumnado en el centro no podrá superar las ocho horas diarias, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

Educación infantil gratuita en Galicia

El curso 2026-2027 será el quinto consecutivo en el que la educación infantil de 0 a 3 años será gratuita en Galicia, independientemente de la titularidad del centro. Esta medida, según apunta la Xunta, permite que más de 32.000 familias gallegas tengan acceso a atención educativa gratuita ocho horas al día durante once meses al año.

Según los datos del Ejecutivo autonómico, la comunidad mantiene una tasa de escolarización cercana al 65% en el primer ciclo de educación infantil, unos 15 puntos por encima de la media estatal.

El Gobierno gallego destina más de 68 millones de euros anuales a financiar la gratuidad de las escuelas infantiles, lo que supone un ahorro aproximado de 4.000 euros al año por familia.