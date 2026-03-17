¿Qué es el 'Bed Racing Challenge'? La disputa por conseguir cama en el Camino de Santiago que preocupa a los albergues

“El Camino de Santiago no está pensado para hacerse con prisa, sino para caminar etapa a etapa, demostrándonos a nosotros mismos que somos capaces de superar las dificultades del camino, tanto las externas como las internas". Esta filosofía que capta la esencia del fenómeno xacobeo es incompatible con el Bed Racing Challenge, un fenómeno relativamente reciente que usan muchos peregrinos para describir la competencia entre peregrinos por lograr una cama en algún albergue.

Este 'torneo o reto por conseguir cama', como lo describen ya los propios caminantes en foros especializados y redes sociales, no es algo generalizado en el tiempo ni siquiera en todas las rutas, sino que se produce en determinados tramos del Camino y en fechas muy concretas, donde esa masificación acelera el estrés de los peregrinos ante el miedo a quedarse sin alojamiento al final de su etapa.

En todo caso, la Red de Albergues de Acogida Tradicional del Camino de Santiago expresa su preocupación por esa competencia por conseguir sitio para dormir, que afirman que va a más cada año. En su asamblea celebrada este fin de semana en O Cebreiro, este colectivo, que suma 1.800 camas en albergues que se caracterizan por mantener la esencia original de la peregrinación, expresaron su propósito de "evitar la creciente carrera diaria por conseguir una cama", recordando que el sistema histórico del Camino tiene suficiente capacidad y se basa en caminar con la confianza de encontrar acogida en el siguiente albergue.

Asistentes a la reunión de O Cebreiro / Cedida

Abiertos más tiempo

La III Reunión de Albergues de Acogida Tradicional reunió a representantes de 15 albergues y a otros 25 interesados en participar en los diferentes trabajos para mejorar el Camino de Santiago. La cita sirvió para avanzar en un proceso de reflexión colectiva sobre el futuro de los albergues tradicionales de peregrinos, una red histórica que busca adaptarse a los nuevos tiempos pero sin perder sus principios fundamentales: albergues sencillos, pensados exclusivamente para peregrinos que recorren la ruta a pie o en bicicleta y que mantienen el espíritu de acogida que ha caracterizado al Camino durante décadas.

En este proceso se están abordando cuestiones como la unificación de criterios de funcionamiento, la ampliación de los periodos de apertura, la reducción del impacto ambiental o la necesidad de garantizar que en cada etapa exista al menos un albergue de acogida tradicional.

La red se presenta como un oasis de autenticidad de la experiencia jacobea en esos momentos, especialmente en verano, en los que los tramos finales de rutas como el Camino Francés se llegan de peregrinos, con miles cada día, conviertiendo el fenómeno en algo más turístico que espiritual o tradicional. En un contexto en el que la oferta de alojamiento turístico ha crecido notablemente en la ruta, recuerdan que los albergues tradicionales no pretenden competir con otros modelos de alojamiento, sino garantizar que la peregrinación siga contando con la red de acogida que durante décadas ha permitido caminar hacia Santiago etapa tras etapa.

Albergue de peregrinos en el Camino / Roi Cruz

Pilgrim Pass

Durante la reunión también se actualizó la situación del proceso iniciado para lograr el reconocimiento de la Acogida Tradicional Jacobea como Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta práctica constituye uno de los elementos que dan sentido fraterno y asistencial al Camino, pero también una tradición frágil.

Participantes en el encuentro En la reunión estuvieron mediante asistencia presencial quince albergues de acogida tradicional: Albergue Municipal de Canfranc, el Albergue Municipal de Logroño, el Albergue Municipal de Navarrete, el Albergue Municipal de Nájera, el Albergue Municipal de Burgos, el Albergue de la Santa Cruz de Sahagún, el Albergue Municipal de Mansilla de las Mulas, el Albergue de las Carbajalas de León, el Albergue Siervas de María de Astorga, el Albergue Santa María de los Ángeles de Astorga, el Refugio Gaucelmo de Rabanal del Camino, el Albergue Domus Dei de Foncebadón, el Albergue Apóstol Santiago de El Acebo, el Albergue San Nicolás de Flüe de Ponferrada y el Comendadoras de Santiago en Madrid, gestionado por la asociación astorgana. Además, otros albergues de acogida tradicional participaron a través de voto delegado de sus organizaciones o han solicitado participar en el proceso de trabajo.

Otro de los puntos abordados fue el balance de Pilgrim Pass, la herramienta digital creada por los propios albergues para facilitar el cumplimiento del Real Decreto de registro de viajeros en España. El sistema permite que los peregrinos introduzcan sus datos una sola vez y no tengan que rellenar un formulario diferente en cada albergue en el que pernoctan, simplificando así el proceso de registro. Los responsables de la iniciativa consideran que el balance es positivo y anuncian que en las próximas semanas se publicará una actualización importante para hacer la herramienta más fluida, invitando a todos los albergues públicos y privados a sumarse a este sistema, ya que cuantos más establecimientos participen mayor utilidad tendrá para los peregrinos.

La reunión también sirvió para hacer balance del nuevo sistema de hospitaleros impulsado por Camino Francés Federación. Un programa que, en apenas seis meses, ya presta servicio a diez albergues, ha logrado movilizar una comunidad de 225 personas interesadas y ha organizado a 103 servicios voluntarios para ejercer hospitalidad en el Camino. Las personas interesadas en participar como hospitaleros voluntarios pueden obtener más información en: https://www.caminodesantiagooficial.com/volunteers