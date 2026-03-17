Las huelgas médicas en Galicia obligaron a suspender más de 188.600 procedimientos en tres meses

Las consecuencias de los parones médicos de los últimos meses son más que palpables. Desde su inicio en diciembre ya han dejado un riego de 188.645 actos suspendidos, entre consultas de Atención Primaria, especialistas, cirugías y demás pruebas complementarias, según ha informado este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Este lunes, además, ya se han suspendido 4.500 consultas en los centros de salud de Galicia.

Esta semana, la comunidad sostiene dos huelgas de médicos diferentes: por un lado, la indefinida de Atención Primaria a nivel autonómico; y por otro, los parones de una semana al mes convocados por diferentes sindicatos a nivel estatal, entre los que también se enmarca O'Mega, que reclaman al Ministerio de Sanidad un estatuto propio de la profesión. En en el conjunto de los dos niveles asistenciales, la huelga ha tenido un respaldo medio de 18,65%.

Así las cosas, el seguimiento de la huelga en el turno de mañana de este martes ha alcanzado el 23,77% en atención hospitalaria y el 4,79% en primaria, según los datos recabados por la Consellería de Sanidade. El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, ha alcanzado el 24,65%. En cuanto a los hospitales comarcales, el respaldo fue del 14,45%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 23,42% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 21,58% en el de Santiago de Compostela; el 17,94% en el de Ferrol; el 23,9% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 23,97% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 24,46% en el de Pontevedra; y el 32,15% en el de Vigo. En el caso de los comarcales, el respaldo ha alcanzado el 8% en el Hospital Público de Cee; el 14,71% en el Hospital Público de Barbanza; el 13,45% en el Hospital Público de A Mariña; el 14,47% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 11,48% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 11,48% en el Hospital Público de Verín; y el 23,81% en el Hospital de O Salnés.

En lo que respecta al seguimiento en atención primaria, por áreas sanitarias, ha sido de un 3,99% en la de A Coruña e Cee; 5,85% en la de Santiago de Compostela e Barbanza; 3,91% en la de Ferrol; 2,42% en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; 1,81% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; 8,74% en la de Pontevedra e O Salnés; y 6,72% en la de Vigo. Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana ha alcanzado el 2,38%.

Negociación con O'Mega a la vista

Mientras, el conselleiro de Sanidade ha avanzado este martes que la Xunta volverá a convocar a representantes del sindicato médico O'Mega con el objetivo de intentar terminar con la huelga indefinida que esta organización mantiene en la atención primaria gallega desde el pasado lunes 2 de marzo. Así lo ha trasladado Gómez Caamaño tras reunirse esta mañana en Santiago de Compostela con responsables de las distintas áreas sanitarias para evaluar el impacto de este paro y del que los facultativos de este sindicato mantienen en Galicia contra la reforma del estatuto marco planteada por el Gobierno central.

En declaraciones a los medios, el conselleiro se ha declarado «optimista» de cara a que se pueda solucionar esta situación, ya que entiende que «muchas» de las demandas de este colectivo «están ya resueltas o están en vías de resolución». En O'Mega, sin embargo, disienten. Caamaño espera que los interlocutores del sindicato acudan a la futura reunión, con fecha por determinar, «con un espíritu realmente crítico« para negociar desde el «respeto» y con el «compromiso mutuo de llegar a un acuerdo».

Así, ha solicitado que, «como muestra de buena voluntad», los trabajadores médicos encerrados en el centro Olimpia Valencia de Vigo abandonen esta medida de protesta. No obstante, desde O'Mega, el presidente de la organización, Manuel Rodríguez Piñeiro, ha trasladado que «no está en la mano» del sindicato que se tome esta decisión; ya que participan en este encierro profesionales de este y de otros colectivos por iniciativa propia.

El Sergas renueva acuerdos con los otros sindicatos

Paralelamente, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) firmó hoy con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial (CIG, CSIF, CCOO y UGT) un nuevo pacto sobre la selección de personal estatuario temporal en el sistema público gallego. De esta forma, se avanzará en la consolidación de los derechos laborales del personal temporal del Sergas, «en aspectos tan destacados como la conciliación de la vida laboral y familiar, la protección de la maternidad, la transparencia y la publicidad de los criterios de gestión o en la selección de personal licenciado sanitario», explica Sanidade en un comunicado.

Además, el pacto incorpora la posibilidad de «ofertar contrataciones por medios telemáticos», ya que hasta ahora solo era mediante una llamada telefónica. «Esto conlleva un importante desarrollo técnico, con unos plazos progresivos de entrada en funcionamiento».