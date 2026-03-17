Luz Casal: “Estoy en un momento de equilibrio personal y musical”

Luz Casal regresa a Santiago el próximo 26 de marzo para presentar su último trabajo, Me voy a permitir, en una actuación en el Palacio de Congresos incluida en el ciclo Concertos do Xacobeo. A semana y media de la esperada cita, organizada por Cávea Producciones y con el patrocinio de la Xunta de Galicia, conversamos con la artista de Boimorto sobre este nuevo disco y el momento creativo que atraviesa.

-Vuelve a Galicia para actuar en Santiago el 26 de marzo. Ha estado hace muy poco, como quien dice. ¿Qué tiene de especial para usted actuar aquí, en casa, en este momento de la gira?

-Hay público con el que tienes sintonía porque pertenecemos a una misma tierra, tenemos gustos y tradiciones que nos unen y eso, de entrada, es algo a favor. El poder dormir en la casa de la aldea le da un plus de naturalidad que a mí me gusta. Estamos acostumbrados a amoldarnos a cualquier situación, pero cuando hay ese plus emotivo, de cercanía, siempre es más agradable.

-O sea que esa noche dormirá en Boimorto...

-Seguro.

-Precisamente acaban de salir a la venta las entradas para el Festival de la Luz que impulsa en su localidad natal. Lo que comenzó quizás como un experimento se ha consolidado plenamente...

-Sí, lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. Es una iniciativa que tuvimos dos personas —mi compañero y yo— y que luego se fue ampliando. Decidimos que no íbamos a hacer algo un día y marcharnos sin que pasara nada con respecto a Boimorto, al lugar donde he nacido. La idea era hacer un festival como el que nos gusta, teniendo muy presente el entorno rural, casi como una romería o una verbena donde cupieran distintos tipos de música y donde la gente se sintiera como en casa. Este año será la decimoquinta edición y siempre hemos querido que tenga ese carácter solidario: que con la entrada y con la participación de músicos y público se pueda ayudar cada año a asociaciones o personas que lo necesiten.

-Hablando de música gallega, ahora mismo hay un auténtico boom a nivel nacional. ¿Sigue lo que se está haciendo?

-Claro, estoy al tanto. Aunque esté muy centrada en mi propio desarrollo como cantante y como músico, no dejo de estar atenta a lo que ocurre a mi alrededor. Hay una presencia gallega a nivel nacional con nombres fantásticos, hombres y mujeres, agrupaciones con una presencia folclórica muy llamativa. Siempre he destacado que en la raíz musical gallega hay muchísima riqueza, muchísimos estilos que pueden ser aprovechados por músicos actuales, sobre todo jóvenes, que recuperan cosas que nos pertenecen y que son parte de nuestra historia, no solo musical.

-¿Con qué Luz Casal se va a encontrar el público de Santiago: la más rockera, la más íntima, la más emocional...?

-Con la más amplia posible. Para mí es un éxito poder hacer canciones distintas a lo largo del concierto y mantener la atención del público. Limitarme a una sola parte de mis posibilidades como intérprete sería un error. Me gusta pasar de un estado a otro en tres minutos y creo que esa es una de mis características.

"No canto siempre a la rabia ni siempre al amor. Canto a sentimientos distintos, incluso a cosas divertidas o frívolas si hace falta"

-Como la vida misma, que también cambia de un momento a otro.

-Exacto. Yo muchas veces recurro a ejemplos muy primarios: no desayuno lo mismo que ceno. En la música pasa igual. No canto siempre a la rabia ni siempre al amor. Canto a sentimientos distintos, incluso a cosas divertidas o frívolas si hace falta. Me gusta manifestarme de manera amplia dentro de mis posibilidades.

-El título de su último disco, Me voy a permitir, suena a declaración de intenciones. ¿Qué se está permitiendo ahora que antes quizá no?

-La letra lo explica bastante bien. Más que permitirme cosas nuevas, porque en la música siempre me he permitido bastante libertad, lo que expresa es la evidencia de que no siempre estás en tu mejor momento. Cuando digo que puedo ser “macarra” quiero decir que no siempre tienes que ser perfecta o fina. No quiero encajar en ciertas clasificaciones que no tienen nada que ver conmigo. Puedo salir preciosa en una foto y en la siguiente salir lo contrario. Y eso es la vida: no siempre enseñas lo mejor, también enseñar lo peor forma parte de lo que eres.

Luz Casal / Javier Biosca

-¿Ha descubierto algo nuevo de sí misma con este disco?

-Lo he hecho de manera más rápida, más concisa y más directa que otros álbumes. He tenido menos dudas. En este caso tenía muy claro el sonido y la dirección.

-Acaba de recibir un premio a toda su trayectoria. ¿Cómo se lleva que hablen de legado cuando una sigue en plena carretera con disco nuevo?

-Son visiones de los demás que yo agradezco. Cuando se trata de un premio lo agradezco mucho, pero no me marca. Al día siguiente no pienso: “Ya he hecho mucho y ya está”. Tengo ilusión en mi trabajo y en la vida en general. Recibo los premios con gusto, pero no me miro al espejo pensando que soy un icono o un faro.

-Ni pensando que es marquesa, aunque lo es...

-Ni que soy marquesa. Yo siempre digo que soy una mujer de aldea. Sé de dónde vengo y recibo los honores con agradecimiento, pero sin endiosarme.

-Mirando atrás, ¿esa es la parte de Luz Casal que sigue intacta?

-Sí, en esencia sí. Sé que he conseguido muchas cosas, pero forma parte de mi trabajo, quizá también de mi destino. Intento mejorar cada día como persona, limar defectos de carácter o malas ideas que pueda tener. En eso estoy prácticamente toda mi vida.

"Soy una mujer de aldea. Sé de dónde vengo y recibo los honores con agradecimiento, pero sin endiosarme"

-Vivimos un momento de mucha polarización y conflicto. ¿Cree que los artistas deben posicionarse?

-Eso va en cada uno. En mi caso creo que mis ideas están bastante expuestas sin necesidad de optar por una bandera determinada. La gente ya conoce a Luz Casal y sabe más o menos lo que piensa.

-Si tuviera que definir este momento vital con una sola frase, ¿cuál sería?

-Estoy en un momento de equilibrio personal y musical.

-Y en ese momento de equilibrio que vive, ¿cómo es un día ideal?

-No tengo fórmulas que repita. Cada día es diferente en mi vida. Lo que intento cuando me despierto es tener el propósito de hacer cosas, descubrir algo nuevo, mejorar algo. Si hace sol, estupendo; si llueve, también. Disfrutar de las pequeñas cosas me da mucha más satisfacción que perseguir grandes objetivos que luego, si no se cumplen, generan ansiedad.