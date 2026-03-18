Lugo y A Coruña lideran el alquiler exprés en Galicia: uno de cada cuatro pisos 'vuelan' en menos de 24 horas

La crisis de la vivienda sigue golpeando con fuerza a los ciudadanos y familias que buscan un piso en alquiler, una realidad a la que no escapa Galicia, donde la competencia por el alojamiento es una realidad desde hace mucho tiempo. De hecho, una de cada cuatro viviendas que salen al mercado del alquiler no duran ni 24 horas en él, ya que se arriendan al momento: es el fenómeno conocido como alquiler exprés.

El último informe del portal Idealista, uno de los referentes inmobiliarios de España, constata que el 15% de las viviendas que se alquilaron a través de su servicio durante el cuarto trimestre de 2025 no llevaba ni 24 horas en el mercado. En el caso de Galicia el porcentaje es ligeramente inferior, del 12%, pero esa es la fotografía del conjunto, ya que acercándose a la realidad del territorio se detecta que en algunas ciudades ese porcentaje exprés es muy superior a la media nacional.

Sobresalen en ese sentido las ciudades de Lugo y A Coruña. En la urbe romana el 26% de los pisos en alquiler se despachan en tiempo récord, mientras que en la ciudad herculina el porcentaje es del 23%. El fenómeno solo está por encima en Barcelona y Girona (36%) y Vitoria (30%), además de porcentajes similares en Cádiz, Guadalajara y Soria.

Por encima del 20% de alquileres exprés se encuentran, además de A Coruña y Lugo, Bilbao (23%), San Sebastián (23%), Burgos (21%) y Palencia (20%). En el resto de grandes mercados, la mayor incidencia del alquiler exprés se da en Sevilla, con el 16% de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas. Le siguen Valencia y Madrid, que comparten una tasa del 11%, y por último se encuentran las ciudades de Málaga (8%) y Alicante (7%).

Ceuta, Cuenca, Pontevedra y Teruel son las únicas ciudades en las que este fenómeno no existió durante el cuarto trimestre, mientras que, en Ourense, Ciudad Real y Cáceres solo supuso el 4%. Sorprende en este sentido la diferencia entre las ciudades del norte y del sur de Galicia.

Ciudades con mayor porcetaje de pisos que 'vuelan' en alquiler / Cedida

Por provincias

El ranking de provincias con más alquiler exprés es muy similar al de capitales, con Barcelona a la cabeza (30%), seguida de Álava (29%), Teruel (29%), Burgos y Guipúzcoa (27% en ambos casos). Por encima del 20% se encuentran también las provincias de Vizcaya, Guadalajara y Huelva (22% en las 3), Palencia (21%), Soria y Las Palmas (20% en ambos casos). En la Comunidad de Madrid la tasa se quedó en el 13%.

Por el contrario, Cuenca es la única provincia sin alquiler alquiler exprés (0%), seguida por Ávila y Ourense, que comparten un 5%. En Lugo el fenómeno afecta al 19% y en la provincia de A Coruña, al 18% del parque inmobiliario que sale en alquiler.