La UE busca redirigir el turismo hacia zonas rurales y de montaña para evitar la masificación: el 80% de los viajeros se concentra en apenas el 10% de destinos

La Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles una serie de propuestas estratégicas destinadas a transformar el modelo turístico de la Unión Europea (UE). Si se tiene en cuenta que el 80% de los viajeros se concentra en apenas el 10% de los destinos mundiales, existe un problema evidente de masificación en esos puntos concretos, mientras que el resto del territorio permanece muchas veces vacío pese a su enorme potencial.

La idea de la UE es redirigir los flujos de visitantes hacia zonas rurales, de montaña y regiones remotas, potenciando sectores como la gastronomía, el enoturismo y el cicloturismo.

Para lograr este equilibrio, la resolución propone reforzar la conectividad en destinos emergentes mediante un mecanismo de apoyo específico que mejore los enlaces aéreos, marítimos y terrestres.

Entre las medidas recomendadas destacan el impulso a los trenes nocturnos transfronterizos, el despliegue de un sistema de billete único integrado para todos los medios de transporte y el apoyo al alquiler de vehículos eléctricos y su infraestructura de carga.

El objetivo es desestacionalizar la demanda y generar ingresos adicionales en regiones tradicionalmente fuera de los circuitos principales, una filosofía turística que podría beneficiar y mucho a Galicia.

Colas de peregrinos en Santiago durante el verano / Antonio Hernández

Estrategia gallega 2030

De hecho, la propuesta europea va en línea con la Estratexia de Turismo de Galicia 2030, que tiene entre sus objetivos principales la redistribución del flujo turístico tanto a nivel de áreas, evitando aglomeraciones en Santiago de Compostela o áreas de costa, como a lo largo del año, incidiendo en productos que incrementen las visitas fuera del verano.

Para ello, la estrategia gallega apuesta por la potenciación de áreas y productos como el termalismo, la gastronomía otoñal, el enoturismo o el turismo de congresos, que incrementan su actividad fuera de los meses con mayor demanda. También se apuesta por el turismo rural y por experiencias desestacionalizadoras como el bono Descubre Galicia en Outono, la Primavera de Portas Abertas o el Outono Gastronómico.

Los resultados turísticos del año pasado, según los datos de la Xunta a través del INE, evidencian un proceso significativo de reducción de la estacionalidad en el turismo, ya que los flujos de visitantes fuera de temporada tuvieron un crecimiento superior al 4%.