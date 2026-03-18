Una famosa gallega inicia las grabaciones de la nueva edición de ‘Tu cara me suena’.

Tras arrasar en su anterior temporada con más de 1,7 millones de espectadores de media, el programa de Antena 3 Tu cara me suena prepara su regreso a la parrilla de televisión —todavía sin definir una fecha concreta— con el inicio de las grabaciones de una nueva edición.

La gallega Cristina Castaño, entre los concursantes de 'Tu cara me suena 13'

Se trata de la número 13, que reunirá a un nuevo grupo de nueve concursantes famosos, entre los que se encuentra una conocida cara gallega, dispuestos a demostrar que son los mejores en el arte de imitar.

Entre ellos se encuentran Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

También la gallega Cristina Castaño, actriz conocida por papeles en títulos como La que se avecina, Pratos combidados —serie que fue producida por EL CORREO GALLEGO— o, más recientemente, el proyecto gallego-portugués Lume.

Mismo presentador, mismo jurado de 'Tu cara me suena'

Todos ellos buscarán ser los mejores de un formato musical que muy pronto regresará al prime time de Antena 3 de la mano del presentador catalán Manel Fuentes.

Algunos de los concursantes de 'Tu cara me suena 13'. / Atresmedia

Por supuesto, Fuentes no estará solo acompañando a los participantes. Y es que Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita asumirán nuevamente la tarea de juzgar cada semana de programa las actuaciones de los nuevos concursantes de Tu cara me suena.

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Un formato que en esta nueva edición también estará disponible fuera de España a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de la plataforma de streaming Atresplayer.