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Un herido de bala en una pierna en una reyerta entre dos clanes en Lugo

La Policía Nacional confirma que no hay detenciones por el momento, pero ha abierto una investigación

Entrada del Hospital Universitario Lucus Augusti

Entrada del Hospital Universitario Lucus Augusti / Cedida

Agencias

Santiago

Un hombre resultó herido en una pierna con impacto de bala en el marco de una reyerta registrada este miércoles en Lugo. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que han precisado que en la pelea participaron miembros de dos clanes de etnia gitana de la ciudad, que estarían enfrentados.

El suceso se produjo en la Rúa Primavera cerca de las 14.00 horas, en plena calle y con varios viandantes como testigos. El autor habría huido a bordo de un vehículo.

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Por el momento no han llegado a producirse detenciones, aunque la Policía Nacional confirma que se ha abierto una investigación sobre los hechos. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

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