La Xunta censura las bajadas de precios de la leche y pide «responsabilidad» al sector lácteo gallego

En medio de un «contexto de aumento de los costes de producción derivado del conflicto en Oriente Medio» las consecuentes bajadas en el precio de la leche en origen «no están justificadas». Así lo declaró este miércoles la Consellería do Medio Rural, al tiempo que apela a la propia «responsabilidad» del sector lácteo para preservar y garantizar su «sostenibilidad».

La Xunta censura «las reducciones tan pronunciadas en los precios ofrecidos a los ganaderos» para renovar los contratos —la mayoría caducan a finales de este mes—. «Este mensaje a favor de la cooperación y el entendimiento entre los agentes de la cadena de valor de la leche» fue trasladado esta mañana por la titular de la cartera de Medio Rural, María José Gómez, a los representantes de las principales industrias lácteas asentadas en Galicia, en una reunión junto con los directores xerales de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y de la PAC e o Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño.

Detectar posibles irregularidades

En el encuentro se abordó la situación actual del sector, incidiendo en la firma de los nuevos contratos de compraventa de leche, según informó la Consellería en un comunicado remitido a los medios. La conselleira recordó que la Xunta «está reforzando» los controles de la misma, prestando atención a la entrada de excedentes de leche de otros países de la Unión Europea «a bajo precio». Gómez explicó que se están ideando nuevas actuaciones para verificar la trazabilidad de este producto, con el fin de detectar posibles incumplimientos e irregularidades en el etiquetado, como ya avanzaba hace unos días EL CORREO GALLEGO, en donde detallaba una posible evaluación «exhaustiva» de competencia desleal de los excedentes que entran al país desde la UE, que realizaría la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) a petición del Ejecutivo gallego.

Medio Rural también solicita al Gobierno central la «reducción de impuestos a la energía», especialmente al gasóleo agrícola, como una medida extraordinaria para paliar el incremento de los costes de producción derivado por la guerra en Irán. En esta línea, la conselleira solicita una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para tratar estos asuntos, así como otros de interés para el agro gallego, como la situación de la dermatosis nodular contagiosa.