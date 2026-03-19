El Consello de Contas advierte: la Zona de Bajas Emisiones de Santiago debe revisar su diseño para evitar un cumplimiento "meramente formal"

El Consello de Contas advierte del retraso generalizado en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en las grandes ciudades gallegas, pese a que la obligación legal era tenerlas en marcha antes de 2023.

El órgano fiscalizador concluye que únicamente A Coruña y Pontevedra cumplían con ese objetivo a 31 de marzo del 2025, mientras que el resto de urbes de más de 50.000 habitantes seguían sin disponer de una ZBE en vigor.

El informe, aprobado por el pleno del Consello el pasado 16 de marzo, señala expresamente que «los concellos que no dispongan de ZBE deberían iniciar su tramitación» o, si ya la tienen iniciada, acelerar los pasos necesarios para su establecimiento.

Entre los casos que destaca figura el de Santiago, que, a fecha de la fiscalización, no disponía de zona de bajas emisiones, aunque tenía un proyecto técnico en tramitación. Además, el Consello de Contas avisa de que tanto Santiago como Lugo deben revisar la delimitación planteada para evitar que se convierta en un cumplimiento «meramente formal», sin efectos reales sobre el tráfico y la contaminación.

Según la auditoría, a 31 de marzo de 2025 solo A Coruña y Pontevedra tenían alguna ZBE vigente y en funcionamiento. En cambio, Lugo, Ourense, Ferrol, Santiago y Vigo seguían sin ella.

Ve carencias en el proyecto de Santiago

En el caso compostelano, el informe detalla que el ayuntamiento justificó la demora por la insuficiencia de recursos humanos. El Consello de Contas también subraya que la futura ZBE de Santiago se apoya en la protección del casco histórico y del patrimonio, pero reprocha que en su diseño no se identificasen los puntos de mayor congestión ni las áreas de mayor impacto ambiental, ni se tuviesen en cuenta las horas punta y los flujos de tráfico en distintos momentos del día.