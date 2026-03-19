La estacionalidad laboral marca el crecimiento de empleo en Semana Santa: Galicia necesitará casi 10.000 trabajadores más
Con un incremento de las contrataciones de un 14,4% con respecto al año anterior, a hostelería liderará la contratación en la comunidad, especialmente en el Eixe Atlántico
Galicia afronta las vacaciones de Semana Santa con un crecimiento del empleo superior a la media estatal, pero también con señales claras de consolidación de un modelo laboral marcado por la estacionalidad y la concentración sectorial. Las previsiones apuntan a la creación de 9.250 contratos, un 14,4% más que en 2025, situando a la comunidad gallega entre las más dinámicas en términos de generación de empleo en este periodo, según un informe elaborado por Randstad.
Este incremento se traduce en la fuerte dependencia del mercado laboral del propio ciclo turístico, cuyos buenos resultados cuantitativos refuerzan una tendencia al alza. De esta forma, la Semana Santa se consolida como uno de los picos anuales de activación de empleo, junto al verano. Además, el informe sitúa a Galicia entre las CCAA que más impulsan la contratación estacional, en un contexto marcado por el aumento del turismo y la demanda del sector servicios. En ese sentido, Galicia concentra poco más del 5% del total de contratos previstos en todo el Estado para esta campaña.
El Eixe Atlántico lidera la contratación
Por provincias, A Coruña y Pontevedra, como es habitual, concentrarán un mayor volumen de demanda de empleo. Se espera que la pontevedresa registre alrededor de 3.920 contratos en esta campaña, lo que implicaría un incremento de un 19,2% con respecto al mismo período de 2025. Le sigue la de A Coruña, con unas 3.655 y un crecimiento de un 10,3%, según las previsiones de Randstad.
Por otro lado, la provincia de Lugo también reflejaría un importante incremento, mayor incluso que el de A Coruña, con un 14,3% de contrataciones más que en 2025, lo que se traduciría en alrededor de 1.060 puestos de trabajo. Mientras, Ourense registrará 615 nuevos empleados, representando una evolución positiva de algo más de un 10% con respecto al año pasado.
Como cabe aguardar de esta temporada estival, la hostelería será, de nuevo, el motor de la contratación en Galicia, englobando la mayor parte de esos puestos de trabajo. Randsatd advierte que los perfiles más solicitados en la comunidad están relacionados con el sector servicios, destacando camareros, cocineros, ayudantes de cocina, personal de limpieza y recepcionistas. Le siguen el transporte y la logística, gremios para los que se demandan conductores, repartidores y demás personal para poder dar respuesta al incremento de desplazamientos en Semana Santa.
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