El lobo ibérico, gran depredador gallego, entra en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN como especie vulnerable

Hace exactamente un año, el 20 de marzo de 2025, el lobo ibérico (Canis lupus signatus) quedó fuera del Lespre, el listado de especies protegidas con el que el Gobierno central trataba de darle amparo total frente a la caza. Fueron doce meses de polémica, de titulares, de debates políticos, técnicos y de taberna e incluso de decisiones judiciales, con fallos del Tribunal Supremo que anulaban las extracciones (caza) de ejemplares autorizadas por algunas comunidades del Cantábrico. Sin embargo, el lobo acaba de encontrar otro paraguas protector: el de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN).

El gran depredador de la fauna de Galicia y España acaba de ser incluido en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN con la condición de vulnerable, según informa EFE Verde. Esa catalogación se da debido a que el número de individuos adultos que se calcula que hay en el país no permite asegurar la viabilidad de la especie a largo plazo.

Es la Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), en colaboración con el Grupo de Especialistas de Especies de España (EsSSG) de la UICN, quien hace todos los años desde hace casi dos décadas la evaluación del riesgo de extinción de todas las especies de mamíferos terrestres de España. Ahora, el lobo entra en el apartado de vulnerable.

Ejemplar de lobo ibérico / EFE

¿Qué significa esta lista?

Aunque es menos famosa que el Lespre y tiene menos peso legal y administrativo, los gobiernos sí tiene en cuenta la lista de la UICN como herrramienta y referencia a la hora de catalogar el nivel de protección de las especies.

En lo que respecta al lobo, los datos indican que en España el número de individuos maduros es inferior a 1.000 (el límite marcado por la UICN para clasificar el riesgo de extinción de una especie en función del tamaño poblacional) y que las poblaciones se distribuyen principalmente en el tercio noroccidental, con el triángulo Galicia-Asturias-Castilla y León como principal refugio. Esta situación, han señalado desde SECEM, sustenta la clasificación de la especie como vulnerable dentro del territorio español, de acuerdo con los criterios de la UICN.

La estimación de individuos maduros se ha basado en el número de grupos familiares detectados en el último censo nacional 2021-2024 (333 grupos familiares) y en la estructura social de la especie, en la que la reproducción se limita en la gran mayoría de casos a una única pareja por grupo familiar.

Además, se han tenido en cuenta otros parámetros, como el tamaño de grupo familiar, el porcentaje de individuos dispersantes y la edad de primera reproducción para adoptar esta decisión, que va en la línea de blindar la protección del lobo, dentro del siempre complejo equilibrio de su convivencia con los ganaderos en el rural.