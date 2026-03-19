«A día de hoy, la música urbana no tiene tanta censura»

Hugo Sacristán Olivié (Vigo, 1997), mejor conocido por su nombre artístico Pikete, se ha convertido en una de las voces emergentes más singulares del panorama urbano español. Con un estilo que él mismo define como «reggeatón atlántico», su música bebe tanto de los ritmos globales como de una identidad profundamente gallega. Ahora presenta Adicción, un tema que explora las contradicciones emocionales de las relaciones intensas.

Adicción habla de relaciones intensas, casi contradictorias... ¿hay algo de experiencia personal en esta canción?

Sí, 100% experiencia personal. Un desamor. Un amor que no funciona, pero que al que sigues un poco enganchado. Seguía enganchado en el momento que compuse la canción.

Este nuevo tema mezcla sonidos como el dembow, el groove o el amapiano. ¿Siente que era el momento de arriesgar y salir un poco del sonido más clásico del urbano?

No, no, llevaba un tiempo queriendo lanzar esta canción. Teníamos que encuadrarla en el tiempo, que tuviera sentido cronológicamente hablando.

En Adicción hay una mezcla de romanticismo y toxicidad muy reconocible. ¿Cree que la música urbana está ayudando a hablar de emociones de una forma más honesta?

A día de hoy la música urbana ya no tiene tanta censura, tanta inhibilidad. Ahora, como que la gente está más abierta a escuchar cualquier tipo de realidad. Creo que está ayudando mucho a plasmar muchas situaciones de la vida.

Está construyendo un estilo propio... si tuviera que explicarle a alguien qué es el «reggeaetón atlántico», ¿cómo lo definiría?

Al final todo es reggaetón. Creo que no me definiría más como música a la hora de hacerlo versátil, ¿no? Soy un reggaetonero o machatero. Soy un cantante urbano y hago un poco de todo, ¿sabes?

Vigo aparece mucho en su imaginario, incluso en sus videoclips... ¿qué tiene la ciudad que sigue estando tan presente en lo que hace?

Al final es la ciudad que me vio crecer y en la que viví toda mi vida. Además, mi música nació aquí, entonces lo llevo asociado a las primeras veces, las primeras letras en la plaza, cantando con los amigos. Todo eso al final es lo que hace que sigas en este mundo. Entonces siempre presente, porque soy de Vigo, es mi ciudad y la amo porque mis inicios musicales se forjaron aquí.

Hugo Sacristán Olivié, Pikete. / Cedida

¿Qué cree qué es lo que le falta a Vigo para que tenga una movida urbana un poco más activa?

Creo que tienen que empezar a apoyar, porque aquí hay mucho movimiento de música, pero es mucho movimiento de música tradicional. Lo veo genial, pero para la música urbana creo que podrían apoyarla muchísimo más de lo que hacen, pero no lo hacen y eso hace que al final no destaque tanto a nivel industria, a nivel festivales, a nivel todo.

En varias entrevistas ya ha contado que empezó muy joven y rodeado de música en casa. Mirando atrás, ¿qué le diría al Pikete que empezaba con 14 años a escribir sus primeras letras?

Le diría que se lo tomase más en serio desde antes. Porque al final yo no me lo tomaba, o sea, hacía música, me encantaba la música y lo compaginaba con muchas otras cosas.

Está viviendo un momento muy potente en su carrera, con nominaciones y giras internacionales... pero bajando a tierra, ¿qué es lo que más le sigue dando vértigo a día de hoy?

Hombre, estoy para todo en realidad. Pero a lo mejor, lo que más me puede llegar a doler, es estar lejos de mis seres queridos durante mucho tiempo, que al final es lo que conlleva este trabajo. Creo que a medida que vamos creciendo te das cuenta de que eso es lo que tienes, los seres queridos, amigos, familiares, todo lo que te rodea el mayor tiempo posible. Los echas en falta a veces.