Ni O Son do Camiño ni el Morriña: el festival gallego que arrasó en los Iberian Festival Awards

El pasado 14 de marzo tuvieron lugar en el Coliseu Micaelense de Ponta Delgada (Azores) los Iberian Festival Awards, unos premios que reconocen la excelencia de los festivales de música de España y Portugal.

Entre los premiados, un festival gallego se alzó con tres galardones, convirtiéndose en el festival más premiado de la gala y consolidando su trayectoria como una de las citas musicales más destacadas del verano en la península.

El festival más premiado

Ni O Son do Camiño ni el Morriña Fest. Celebrado en Bueu, el SonRías Baixas fue el gran protagonista de la jornada. Por segundo año consecutivo, el festival se alzó con el premio nacional a Best Festival Photo, otorgado al fotógrafo Javier Bragado y con dos premios ibéricos en las categorías Contribution to Sustainability y Best Hosting and Reception, que reconocen el compromiso del festival con la sostenibilidad y la calidad de la experiencia ofrecida al público, respectivamente.

Con estos galardones, el SonRías Baixas suma ya un total de seis reconocimientos en la historia de los Iberian Festival Awards. "Poder situar a la que consideramos nuestra casa en el primer nivel del panorama festivalero de la Península Ibérica es un orgullo enorme”, destacó Jordi Lauren, codirector del festival. Asimismo, aprovechó la ocasión para destacar el papel del público y de las instituciones que hacen posible el proyecto.

La buena noticia fue compartida a través de las redes sociales del festival, desde donde agradecieron a todos los que lo hacen posible: "Tres recoñecementos que nos fan unha ilusión enorme e que queremos compartir con todas as persoas que fan posible o SonRías: equipo, artistas, colaboradores e, por suposto, con vós", escribían en su cuenta de Instagram.

Marlena durante su actuación en el SonRías Baixas / CEDIDA

Los festivales gallegos, al alza

No fue el único festival gallego premiado durante la gala. Por un lado, el 17º Ribeira Sacra se alzó con los dos galardones de Best Small Festival y Best Touristic Promotion. Por su parte, O Son do Camiño y el Bigsound Pontevedra obtuvieron un premio cada uno en las categorías de Best Video Coverage y Best New Festival, respectivamente.

Estos reconocimientos avalan el buen momento que viven los festivales gallegos, que refuerzan a Galicia en el mapa festivalero nacional.

Cartel SonRías Baixas 2026

SonRías Baixas ya calienta motores para su edición de este 2026, que se celebrará del 30 de julio al 1 de agosto en Bueu. LA M.O.D.A., Ultraligera, Zahara, La Pegatina, Alcalá Norte, Veintiuno y Barry B son algunos de los grandes artistas que durante tres días llenarán la localidad gallega de música.

Un cartel que combina grandes nombres del panorama nacional con propuestas emergentes y una destacada presencia de talento gallego.

La edición del año pasado reunía a más de 33.000 asistentes, lo que generó un impacto económico estimado de 3,1 millones de euros y cerca de 1.000 empleos directos en Bueu y su entorno, consolidándose como uno de los principales motores culturales, sociales y turísticos de la comarca.