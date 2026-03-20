Más de 12.000 extranjeros llegaron Galicia en el último año: "La base que ya hay de migrantes hace que cada vez atraigan más"

La población migrante crece a pasos agigantados. Solo en el último año, más de 12.600 personas llegaron a Galicia, lo que supone un incremento del 8,7%, hasta situar el total en 157.743. Así se aprecia en los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que reflejan un incremento que casi duplica la media estatal.

"Galicia tiene cada vez una base mayor de migrantes y eso hace que cada vez el número de personas que atraen sea mayor. Normalmente, los movimientos migratorios tienen mucho que ver con el desplazamiento de familias, de personas que conocen a otras personas, y, por eso, se desplazan a un territorio específico", explica el presidente del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández.

El alza en estos 12 meses se apoya sobre todo en autorizaciones, al pasar de 65.588 a 78.052. El crecimiento viene sobre todo de nuevos permisos iniciales de residencia o trabajo, más que de una expansión de las renovaciones. Por su parte, el certificado de registro se mantiene casi estable, al pasar de 77.887 a 78.218, y tampoco varía casi el TIE-Acuerdo de Retirada (fundamentalmente Reino Unido): de 1.641 a 1.473.

Por nacionalidad, Argentina, Brasil, Colombia o República Dominicana muestran aumentos, sumando tanto autorizaciones como, en menor medida, certificados de registro cuando adquieren la ciudadanía de la Unión Europea. El colectivo venezolano registra un aumento del 19%, con 14.870 autorizaciones y 2.277 certificados de registro.

Fernández alega que el crecimiento de la población procedente de Latinoamérica se debe, en parte, a la ausencia de la barrera idiomática. "Aún más importante es que en la mayor parte de estos países, con la excepción de Bolivia, no se exige un visado de entrada, es decir, permite que las personas lleguen en situación irregular, como turistas. Esto no sucede con la población, por ejemplo, africana, ya que en casi todos los países necesitan un visado del consulado español", detalla.

En lo que va de 2026, el presidente del Foro Galego de Inmigración percibe unas dinámicas parecidas en lo que a la llegada de migrantes se refiere. Con todo, puntualiza que con la regularización extraordinaria de personas que ya están en España, anunciada por el Gobierno central y que se podrá solicitar entre abril y junio de este año, "va a haber un impulso importante", a falta de conocer aún como va a ser el proceso definitivo.

"La migración es un fenómeno enormemente positivo para las sociedades, un síntoma de la riqueza y el desarrollo que tiene la sociedad española y, en especial, la gallega. Nuestro desarrollo socioeconómico necesita cada vez más trabajadores y, en esa línea, la perspectiva es que vamos a necesitar más personas", señala. Así, insiste en "lo mucho que aportan a nivel cultural o social", apuntando que, por ejemplo, "evitan colegios en zonas rurales".

¿Qué ocurre en el resto de España?

En el conjunto de España, la población extranjera con documentación de residencia en vigor superó los 7,5 millones personas, lo que se traduce en un incremento del 4,5%. De ellas, en torno a 3.804.100 disponían de un certificado de registro de ciudadano de la UE o de la AELC; 3.497.284 residían con una autorización en régimen de extranjería y 199.469 a través de una TIE.

En lo que se refiere a la procedencia de los migrantes, el colectivo africano representa el 35%, seguido por un 33% de nacionales de países de América Central y del Sur, un 16% de países asiáticos y un 15% de países europeos no pertenecientes a la UE/AELC. Al igual que ocurre en Galicia, el colectivo venezolano presenta un crecimiento anual "muy notable", concretamente del 24,4%.

Así las cosas, el número de personas con una autorización de residencia temporal en vigor por el nuevo motivo de familiar de nacional de España asciende a 42.792, el 56% mujeres y el 8% menores de 16 años. Respecto a las nacionalidades de procedencia, Colombia, Cuba y Perú son las principales, representando el 25%, 12% y 9%, respectivamente.

En cuanto a las personas extranjeras con autorización de estancia por estudios, 85.690 alumnos y sus familiares presentaban una autorización de este tipo, lo que supone un aumento del 52% respecto al trimestre anterior y "un comportamiento coherente con la estacionalidad de la serie, que muestra valores mínimos en los meses de septiembre". Las nacionalidades que presentan un mayor número de personas con este tipo de autorización son la colombiana, la peruana, la marroquí y la estadounidense.