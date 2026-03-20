Renfe planifica alternativas para los viajeros de tren entre Santiago y A Coruña la próxima semana
Las obras de Adif en la estación herculina obligarán a transbordos por carretera en algunas líneas, afectando a los horarios de llegada y salida de los trenes de los días 27 y 28
Las obras que Adif realizará la próxima semana en la estación de A Coruña obligan a Renfe a buscar planes alternativos para aquellos que tenían como punto de partida o de destino la ciudad herculina. Según traslada el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la realización de los trabajos es "incompatible" con la circulación de trenes, "viéndose afectados los últimos servicios de la tarde del viernes 27 con destino A Coruña y, hasta el mediodía del sábado 28".
Esta afectación, concreta, conlleva la modificación del servicio en las líneas de Media Distancia que conectan A Coruña con Vigo, Santiago, Ferrol, Lugo y la conexión de Alta Velocidad con Madrid, en ambos sentidos, que realizarán una parte del trayecto por carretera. "Debido al aumento del tiempo de viaje que supone el transbordo por carretera, para mantener el horario de las paradas intermedias es posible que se adelante la salida de algunos trenes afectados desde la estación de A Coruña, mientras que los horarios de llegada pueden ser posteriores a los habituales", expone.
"Adicionalmente, por necesidades operativas derivadas de estas actuaciones, durante los días 29, 30 y 31 algunos servicios registrarán pequeñas alteraciones en sus tiempos de viaje, empleando unos minutos adicionales en completar el trayecto previsto", añade. Así, la compañía recomienda consultar los horarios antes de viajar.
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