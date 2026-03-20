Más de un tercio de la superficie agraria gallega está abandonada o sin aprovechamiento

Galicia mantiene una de las mayores bolsas de suelo agrario infrautilizado del conjunto del Estado. Concretamente, más de un tercio de la superficie agraria de la comunidad se encuentra en estado de abandono o no cuenta con un aprovechamiento efectivo.

De este modo, según el Informe 2025 sobre la estructura del suelo rústico elaborado por la plataforma especializada en transacciones de suelo rústico Cocampo con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la comunidad contaba con una superficie de 297.170 hectáreas sin aprovechar; es decir, más de un tercio de todo el suelo agrario gallego —el 35,7%— no presenta ningún tipo de uso productivo. Unas cifras que sitúan a Galicia como el territorio estatal con la mayor proporción de tierras sin aprovechamiento, muy por encima de la media del conjunto de España, situada en el 7,9%, y de comunidades limítrofes como Asturias (21%) o Castilla y León (2,3%).

El envejecimiento de la población rural, el minifundismo —o la fragmentación histórica de la propiedad en Galicia— y la dureza del trabajo en el campo, que dificulta el relevo generacional en las explotaciones, son algunos de los factores estructurales del agro gallego que ayudan a explicar un proceso de desaprovechamiento de la superficie agraria que, a tenor de los datos, no deja de intensificarse.

Así las cosas, durante los cuatro años transcurridos entre 2020 y 2024, Galicia añadió casi 1.150 hectáreas al volumen de superficie agraria sin aprovechamiento, según los datos que maneja el departamento que dirige Luis Planas.

En paralelo, la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE), publicada por el MAPA esta misma semana con cifras provisionales de 2025, constata un progresivo descenso de la superficie agraria destinada al cultivo de alimentos, mientras otros usos, como el forestal, ven incrementada su área de influencia.

De este modo, el pasado año en Galicia se dedicaron 117.760 hectáreas al sembradío de cereales, legumbres, tubérculos, cultivos industriales, hortalizas, frutales, viñedos, olivares y huertos familiares, 7.039 menos que tan solo una década antes, en 2015.

Un claro ejemplo de este retroceso se observa en los cultivos de patata, en los que distintas áreas geográficas de la comunidad son referencia a nivel estatal, como la comarca de Bergantiños o A Limia. Este producto, protegido desde 2010 bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Pataca de Galicia, ha visto reducir la superficie dedicada a su cultivo desde las 13.249 hectáreas hasta las 8.535 actuales.

En ese mismo periodo también se perdieron cerca de 1.000 hectáreas de cultivos forrajeros destinados a alimentar la cabaña ganadera. En sentido contrario, sí se ha registrado un incremento de la superficie de pasto, especialmente en pastizales y prados de matorral, con 32.000 hectáreas más en la última década.

Superficie forestal

Este paulatino descenso de la tierra dedicada al cultivo de alimentos ha ido acompañado de un incremento del peso de la superficie forestal. Así, el monte arbolado ocupa en la actualidad 1.805.337 hectáreas, lo que equivale al 61% del territorio total de la comunidad. Una cifra muy alejada de la media estatal, donde la superficie forestal representa el 38,5% del territorio, y a la que únicamente se aproxima el País Vasco, con un 59%.

En conjunto, los datos reflejan una evolución sostenida en la que la superficie agraria pierde peso frente al avance de otros usos del suelo, en un contexto marcado por el aumento de tierras sin aprovechamiento y la reducción de la base productiva destinada a la agricultura. Todo ello en un contexto de protestas del sector del campo, debido a los escasos márgenes de beneficio, la solicitud de incremento de las ayudas de la PAC y la amenaza de la competencia con los productos llegados del Mercosur tras el sello del acuerdo comercial.