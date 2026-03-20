¿De qué viven los gallegos? Los hogares diversifican sus ingresos y ahorran más tras la pandemia

Hasta no hace mucho, el salario que entraba en casa era el epicentro de toda la familia. Lo que se pagaba por trabajar debía sostener a todos los miembros de la unidad doméstica; era lo único. Pero en la actualidad esta situación parece revertirse, ya que los salarios continúan perdiendo protagonismo en la economía de Galicia. En 2023 —último año del que hay datos disponibles—, estos representaron el 46% del total de ingresos, el nivel más bajo hasta la fecha, según los últimos datos publicados en el informe Contas do sector fogares del Instituto Galego de Estatística (IGE).

La cifra confirma una tendencia descendente iniciada hace ya más de una década y acentuada en la era post Covid. Para hacerse a una idea, en 2010 los sueldos suponían cerca de la mitad de los ingresos de un hogar, lo que refleja un cambio progresivo en la estructura económica de los mismos. Sin embargo, esto se debe a que otras fuentes de ingresos han ido ganando una mayor relevancia en los bolsillos de las familias.

Así, las prestaciones sociales, como las pensiones, el paro u otras ayudas, representan ya el 21,2% del total de los ingresos —lejos del 24,4% que hubo en 2020 por la incidencia de la pandemia, pero un punto por encima de 2010—. A su lado, hay otra fuente que va ganando cada vez más terreno: las rentas de la propiedad, vinculadas a alquileres o inversiones están experimentando un notable crecimiento desde 2023 en la comunidad, según los datos del IGE. En tan solo un año se incrementó su peso en más de tres puntos porcentuales, pasando de un 3,2% a un 5,3% en 2023. El resto de ingresos se completa con rentas mixtas (13,5%), procedentes en buena medida de trabajadores autónomos, así como con excedentes de explotación bruto (7,5%) y otras transferencias corrientes (6,5%).

Santiago, Oleiros y A Coruña, los más ricos

Con todo, esta diversificación en las fuentes de ingresos de los gallegos no solo dejan entrever una mayor dependencia de prestaciones públicas o de alquilar propiedades, también demuestra una mayor capacidad de ahorro. En 2023 ha subido por primera vez esta tendencia en los hogares de Galicia tras la pandemia, con una tasa bruta de casi un 11%, ligeramente por encima al porcentaje del año anterior.

En paralelo, el avance de datos de 2024 —la estadística del IGE publicada este viernes ofrece algunos datos actualizados a 2023 y otros a 2024— apunta a una mejora general de la situación económica. La renta disponible bruta por habitante alcanzó los 20.099 euros, lo que supone un incremento del 5,5% respecto al año anterior (19.053 euros). La renta disponible bruta de los hogares gallegos fue de un total de 54.386 millones en 2024, un 5,8% superior a 2023.

Por municipios, en 2023 Santiago de Compostela, Oleiros y A Coruña se situaron a la cabeza en renta disponible por habitante, consolidándose como las zonas con mayor nivel económico de la comunidad. La capital de Galicia, con una renta bruta de 23.581 euros; la ciudad herculina, con 24.327 euros; mientras que el concello gallego más pudiente por antonomasia cuenta con 30.879 euros.