El vídeo gallego que ha dado la vuelta al mundo: se lleva la plata en el Japan World’s Tourism Film Festival

A túa meta, o teu destino. Este es el título del vídeo 'made in' Galicia que ha dado la vuelta al mundo y se ha llevado la plata en el prestigioso Japan World's Film Festival, -uno de los eventos que forman parte del CIFFT (Comité Internacional de Festivales de Cine de Turismo)-, en la categoría de producto turístico.

"Estamos moi felices de que cheguen boas novas sobre as campañas que realizamos", aseguró este pasado viernes el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, que también mostró su orgullo al contar con una "industria do audiovisual que é de primeiro nivel".

Así es el vídeo gallego

El vídeo ganador se corresponde con la última campaña lanzada por Turismo Rías Baixas, que busca consolidar a las Rías Baixas como un destino de referencia para el turismo activo. De esta forma, en el vídeo se ponen en valor los recursos naturales de la provincia, apoyando el tejido deportivo y turístico local e impulsando un estilo de vida saludable que conecta territorio, personas y experiencias.

En el audiovisual aparecen diversos deportes, incluyendo senderismo, ciclismo, surf, vela, kayak o running, destacando la belleza natural del entorno. Se muestran además los principales atractivos turísticos de la zona, con un mensaje claro que invita a desconectar de la rutina diaria y a conectar con la naturaleza como un modo de alcanzar esa meta personal.

Todo ello gracias a la sucesión de imágenes rápidas, con ritmo que, además de buscar la emoción en el espectador, tienen el objetivo de mostrar las Rías Baixas no solo como un destino de verano, sino como un lugar para el turismo activo todo el año.

Entre 1.300 candidaturas

El presidente recordó que la campaña A túa meta, o teu destino -que este año "está dedicado ao turismo deportivo"-, se impuso a 1.300 candidaturas procedentes de 110 países de todo el mundo en el certamen.

Se trata del primer reconocimiento que la campaña ha obtenido en la que es la primera parada del circuito anual de festivales. "Estamos moi felices de estrear o noso palmarés cunha vitoria que, síntoo polo resto de candidaturas, era moi merecida", ha insistido el presidente.

Un galardón al que López espera que se vayan sumando otros reconocimientos, pero que ya por sí solo evidencia que el poder de las Rías Baixas para "conectar coa audiencia" y pone de manifiesto que "temos unhas campañas de impacto que logran emocionar, posicionarnos e atraer visitantes", ha finalizado.

Fotograma del vídeo gallego premiado el año pasado / YouTube

Cando volves?

No es la primera vez que una campaña de Turismo Rías Baixas brilla en el festival japonés. El año pasado el audiovisual Cando volves? ganaba el oro tras haber sido seleccionada por primera vez en su historia como finalista del prestigioso certamen.