Renfe amplía las plazas de tren entre Madrid y Sarria para hacer el Camino de Santiago esta Semana Santa
La empresa pública pone a la venta billetes con precios desde 19 euros en Avlo y desde 33 euros en AVE, hasta el 5 de abril
Renfe ha anunciado este sábado el lanzamiento de billetes de trenes con precios a partir de 19 euros en Avlo y desde 33 euros en AVE para viajar en Semana Santa. Los billetes, que forman parte de una campaña comercial para dichas fiestas, se pueden comprar hasta el próximo domingo, 5 de abril.
Además, estos permiten viajar desde el viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril, según informa la compañía en un comunicado. Los viajeros que formen parte del programa de fidelización 'Más Renfe' se beneficiarán adicionalmente del ahorro acumulado en puntos, señala.
Así las cosas, Renfe amplía las plazas para realizar el Camino de Santiago esta Semana Santa, llegando a duplicarlas en algunos trayectos. La compañía explica que aumenta la disponibilidad para entre Madrid y Sarria los días 27, 28, 29 de marzo, 2, 4 y 5 de abril; y entre Sarria y Madrid los días 5 y 6 de abril.
El grupo Renfe cerró 2025 con un aumento del 6% en Alta Velocidad y Larga Distancia durante el año pasado, con lo que superó los 37 millones de viajes.
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