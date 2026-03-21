Las sanciones por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria se duplicaron en Galicia el año pasado

Galicia impuso durante el pasado año 39 sanciones por incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, 18 más que en 2024, lo que supone un incremento del 47%. Además, realizó un total de 42 controles de oficio para verificar las relaciones comerciales de la cadena.

En el conjunto de España, las aumentaron las inspecciones para comprobar el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria en sus territorios a lo largo de 2025, con un saldo de 793 sanciones (+98,74 % respecto a 2024), de las que más de la mitad, 442, se dirigieron a operadores en Cataluña. Estas sanciones se suman a las 991 que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- impuso durante el pasado ejercicio, en el que recibió 28 denuncias que posteriormente investigó de los sectores hortofrutícola, de frutos secos, aceituna y vitivinícola.

Desde el inicio de su actividad en 2014, la AICA ha realizado 8.407 inspecciones de oficio que han dado lugar a 4.947 sanciones por un valor total cercano a los 28 millones de euros. Los ejecutivos regionales, que también tienen órganos competentes en materia de control del cumplimiento de la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, realizaron solo el año pasado 705 inspecciones de oficio (399 la AICA), lo que supuso la supervisión de 2.858 relaciones comerciales (2.978 la AICA), así como otras 19 por denuncias.

De Cataluña a Murcia

Tras Cataluña, con 442 sanciones, las regiones que han anotado más sanciones son Islas Baleares (84), Andalucía (82), La Rioja (78), Galicia (39) y Castilla y León (28); en todas ellas se ha producido un aumento de las infracciones sancionadas respecto a 2024.

En contraste, el número de sanciones se ha reducido en la Comunidad Valenciana (bajan de 25 a 12); País Vasco (bajan de 89 a 8); Madrid (pasan de 5 a 3); Castilla-La Mancha (pasan de 11 a 2); Extremadura (pasan de 3 a 2) y Navarra, donde el descenso pasa de las ocho de 2024 a cero.