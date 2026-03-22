Muere José Antonio García Cotarelo, el funcionario que ayudó a construir la Xunta desde la sala de máquinas

El abogado, funcionario y escritor José Antonio García Cotarelo falleció en la madrugada del viernes al sábado en Madrid, donde residía, a los 83 años de edad. Conocido por una trayectoria profesional vinculada siempre a la Administración, tanto estatal como gallega, García Cotarelo era además colaborador de El Correo Gallego y un activo defensor de la lengua y la cultura de Galicia.

Licenciado en Derecho en Madrid, aprobó pronto las oposiciones al Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado, ejerciendo como funcionario en los ministerios de Gobernación, Interior, Obras Públicas y Urbanismo, Trabajo, Sanidade y Seguridade Social y Justicia, lo que lo dotó de un enorme conocimiento del engranaje de la Administración pública.

Tras el último tiempo del franquismo y la transición, regresó a su Galicia natal en servicios especiales en 1982. En 1986 fue secretario general técnico y de relaciones institucionales en la Consellería de Presidencia, puesto que ocupó hasta octubre de 1987, cuando pasó a ser secretario general de Vicepresidencia.

Fue en su etapa gallega en la que se convirtió en un funcionario clave en la puesta en marcha del andamiaje de la Xunta de Galicia, aunque lo hizo siempre desde la sala de máquinas, en un segundo plano, alejado de los focos y de un protagonismo que jamás reivindicó. Sin embargo, a él se deben hitos como la puesta en marcha del Servizo de Publicacións da Xunta de Galicia, dentro de su especial sensibilidad con el mundo de la cultura y el idioma, lo que lo llevó a escribir libros ya publicar artículos.

La última etapa profesional la pasó en Madrid, donde se jubiló en 2007 en el servicio de inspección general del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Esquela de García Cotarelo / Cedida

Hijo Predilecto de A Pontenova

Nacido en Vilameá, parroquia de A Pontenova (Lugo) en 1941, Pepe de Regos, como era conocido Cotarelo en su pueblo, siempre mantuvo un estrecho vínculo con Galicia. Aunque su trayectoria profesional lo llevó a Madrid y Santiago, lo cierto es que nunca olvidó su raíces. De hecho, el Concello de A Pontenova lo nombró el pasado año Hijo Predilecto.

Casado con Teresa de Jesús Sobrado, el matrimonio tuvo cuatro hijos. Tras ser velado en el Tanatorio M30 de Madrid, sus restos fueron incinerados en la intimidad familiar. Sus allegados hablan de él como "un hombre culto, servidor público y gran persona".