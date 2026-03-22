Muere José Antonio García Cotarelo, el funcionario que ayudó a construir la Xunta desde la sala de máquinas
Natural de A Pontenova, el abogado y escritor, fallecido a los 83 años, desarrolló una extensa carrera en la Administración estatal y gallega y fue un firme defensor de la cultura y la lengua de Galicia
El abogado, funcionario y escritor José Antonio García Cotarelo falleció en la madrugada del viernes al sábado en Madrid, donde residía, a los 83 años de edad. Conocido por una trayectoria profesional vinculada siempre a la Administración, tanto estatal como gallega, García Cotarelo era además colaborador de El Correo Gallego y un activo defensor de la lengua y la cultura de Galicia.
Licenciado en Derecho en Madrid, aprobó pronto las oposiciones al Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado, ejerciendo como funcionario en los ministerios de Gobernación, Interior, Obras Públicas y Urbanismo, Trabajo, Sanidade y Seguridade Social y Justicia, lo que lo dotó de un enorme conocimiento del engranaje de la Administración pública.
Tras el último tiempo del franquismo y la transición, regresó a su Galicia natal en servicios especiales en 1982. En 1986 fue secretario general técnico y de relaciones institucionales en la Consellería de Presidencia, puesto que ocupó hasta octubre de 1987, cuando pasó a ser secretario general de Vicepresidencia.
Fue en su etapa gallega en la que se convirtió en un funcionario clave en la puesta en marcha del andamiaje de la Xunta de Galicia, aunque lo hizo siempre desde la sala de máquinas, en un segundo plano, alejado de los focos y de un protagonismo que jamás reivindicó. Sin embargo, a él se deben hitos como la puesta en marcha del Servizo de Publicacións da Xunta de Galicia, dentro de su especial sensibilidad con el mundo de la cultura y el idioma, lo que lo llevó a escribir libros ya publicar artículos.
La última etapa profesional la pasó en Madrid, donde se jubiló en 2007 en el servicio de inspección general del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Hijo Predilecto de A Pontenova
Nacido en Vilameá, parroquia de A Pontenova (Lugo) en 1941, Pepe de Regos, como era conocido Cotarelo en su pueblo, siempre mantuvo un estrecho vínculo con Galicia. Aunque su trayectoria profesional lo llevó a Madrid y Santiago, lo cierto es que nunca olvidó su raíces. De hecho, el Concello de A Pontenova lo nombró el pasado año Hijo Predilecto.
Casado con Teresa de Jesús Sobrado, el matrimonio tuvo cuatro hijos. Tras ser velado en el Tanatorio M30 de Madrid, sus restos fueron incinerados en la intimidad familiar. Sus allegados hablan de él como "un hombre culto, servidor público y gran persona".
- La ley de nietos impulsa la diáspora gallega a máximos históricos: más de 563.000 inscritos en el exterior
- Más de un tercio de la superficie agraria gallega está abandonada o sin aprovechamiento
- El lobo ibérico, gran depredador gallego, entra en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN como especie vulnerable
- Rodada en Galicia y protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera: así es la nueva película de acción de Prime Video
- Más de 50 personas se dan de alta al día como demandantes de vivienda protegida
- Cuando la Xunta buscó petróleo en la costa de Galicia en los 90: 'Nuestra consellería solo tenía dinero para perforar una vez
- El Consello de Contas advierte: la Zona de Bajas Emisiones de Santiago debe revisar su diseño para evitar un cumplimiento 'meramente formal
- El vídeo gallego que ha dado la vuelta al mundo: se lleva la plata en el Japan World’s Tourism Film Festival