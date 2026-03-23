La Guardia Civil refuerza la vigilancia para reducir la siniestralidad de los motoristas en las carreteras coruñesas
Se intensifica el control en rutas moteras como la AC-840 y la N-6, controlando excesos de velocidad, consumo de alcohol y equipación
La Guardia Civil, a través del Subsector de Tráfico de A Coruña, ha reforzado los dispositivos de vigilancia y control en diversas carreteras de la provincia con el objetivo de reducir la siniestralidad vial, especialmente la relacionada con los usuarios de motocicletas.
Estos dispositivos operativos se desarrollan en tramos especialmente frecuentados por motoristas, conocidos como "rutas moteras", entre los que destacan la AC-840, donde se registran siniestros de forma recurrente, la N-6 por su trazado sinuoso, así como diversas vías de la red secundaria que discurren por la costa coruñesa, según informa en un comunicado.
La actividad operativa se centra en la detección de las principales conductas de riesgo asociadas a la siniestralidad de motoristas. Durante el pasado fin de semana, se han detectado numerosos excesos de velocidad, algunos de ellos próximos a constituir delito contra la seguridad vial. Asimismo, además de la velocidad, los agentes intensificarán los controles de consumo de alcohol y drogas; adelantamientos antirreglamentarios y respeto de las distancias de seguridad.
La Guardia Civil precisa que la vigilancia no se limita únicamente a los motoristas. También se controlará el comportamiento del resto de usuarios de la vía, especialmente en intersecciones, donde se produce uno de los siniestros más habituales: la incorporación indebida de vehículos que no respetan la prioridad de paso de la motocicleta.
Elementos de protección de los motoristas
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recuerda que "el motorista es un usuario especialmente vulnerable". En este sentido, subraya que estudios recientes apuntan que el uso de equipamiento de protección adecuado puede reducir entre un 23% y un 45% la probabilidad de sufrir lesiones, y hasta en un 90% las abrasiones y heridas abiertas en las zonas protegidas.
Siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil insiste en la importancia de una correcta equipación: casco homologado y correctamente abrochado (obligatorio y principal elemento de protección) y chaqueta y pantalón con protecciones (espalda, hombros, codos y rodillas).
También guantes homologados, "fundamentales para proteger las manos en caso de caída y botas o calzado adecuado, que proteja tobillos y evite lesiones graves", añade.
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