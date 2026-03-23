María Reigosa abandona el Grupo Municipal Socialista de Lugo y deja en minoría al Gobierno local

La concejala de Lugo María Reigosa comunicó este lunes su salida del Grupo Municipal Socialista, una decisión que la llevará a pasar a la condición de edil no adscrita y que deja en minoría al Gobierno local formado por PSOE y BNG.

Reigosa justificó su marcha como una “decisión meditada”, tomada tras las discrepancias mantenidas sobre la forma de entender y desarrollar la labor municipal. Según señaló, adopta este paso desde la “convicción” de que, en la situación actual, debe ejercer su responsabilidad “con plena coherencia, independencia de criterio y lealtad al interés general”.

La edil aseguró además que continuará desempeñando su labor “con seriedad, respeto institucional y compromiso con los vecinos y vecinas de Lugo”.

Una ruptura ya iniciada

Con este movimiento, Reigosa consuma su ruptura con el Gobierno municipal, que ya había quedado patente en los últimos meses. En diciembre renunció a sus responsabilidades al frente del área de Medio Rural y, más adelante, se desvinculó también del PSOE. Pese a haber dejado la militancia, seguía integrada hasta ahora en el grupo municipal socialista.

La distancia política ya se había visualizado también en varios plenos, en los que la concejala apoyó algunos asuntos junto al Partido Popular. Su decisión de abandonar definitivamente el grupo del PSOE confirma así una fractura que venía arrastrándose desde hace meses.

El nuevo escenario deja al bipartito lucense, presidido por Miguel Fernández, en una posición de mayor debilidad. PSOE y BNG suman desde ahora 12 concejales —siete socialistas y cinco nacionalistas—, los mismos que tiene el PP, mientras que el acta de Reigosa, ya como no adscrita, adquiere un papel determinante para la gobernabilidad del Ayuntamiento.

La situación recuerda a la que atraviesan también PSOE y BNG en la Diputación de Lugo, donde el exsocialista José Tomé, hoy no adscrito tras apartarse del partido por la denuncia por presunto acoso sexual, resulta igualmente decisivo para mantener la estabilidad de la institución provincial.