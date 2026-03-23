Casi 34.000 pacientes gallegos están bajo vigilancia por tomar medicamentos de alto riesgo como el fentanilo

Casi 34.000 gallegos tienen prescritos medicamentos considerados de alto riesgo. Entre ellos, hay pacientes que consumen opioides como el fentanilo que puede llegar a generar adicción, así como otros fármacos vinculados a posibles caídas, insuficiencia renal aguda o sangrados. Para minimizar estos problemas, la Consellería de Sanidade los somete a un seguimiento exhaustivo en el que, además de requerir una receta especial, pide a los médicos que estén atentos a cualquier signo de alerta, desde posibles efectos secundarios hasta sospechas de que se está incrementando peligrosamente la dosis o bien se está tomando el tratamiento de forma inadecuada.

Estos pacientes forman parte del programa «Prácticas seguras con medicamentos de uso crónico». Está dirigido sobre todo a los gallegos con enfermedades crónicas y que están polimedicados. Pero la incorporación a este plan no se basa tanto en el número de medicamentos que consumen como en localizar a aquellos pacientes que tienen prescritos «tratamientos de alto riesgo o bien otros fármacos que puedan causar potenciales problemas de seguridad». La Consellería de Sanidade distribuye una guía entre los profesionales de Atención Primaria, tanto a médicos, como enfermeros y farmacéuticos que establece los criterios con los que identificar a quienes están tomando medicinas «que les pueden causar un daño potencial».

A estos enfermos se les hace un seguimiento multidisciplinar. En primer lugar, son sometidos a una reevaluación sobre el riesgo y beneficio del tratamiento que están tomando. También se revisa toda la medicación que tienen prescrita.

Descenso de pacientes

Al inicio del programa en el año 2018 había 62.511 pacientes. A finales de 2025 estaban bajo vigilancia 33.934 personas en el Sergas. Es decir, se ha logrado reducir un 46 por ciento el número de pacientes en riesgo. En todo caso, desde Sanidade aclaran que los criterios que determinan la inclusión dentro de este programa van variando año tras año: «algunos dejan de tenerse en cuenta porque se consideran alcanzados los objetivos y se incluyen otros nuevos».

Los opioides son uno de los fármacos sujetos a vigilancia. Son medicamentos con gran potencial analgésico que se prescriben para dolencias lumbares, dolores agudos incapacitantes o para pacientes en tratamiento oncológico. Entre ellos está la morfina, la oxicodona o el fentanilo que se ha hecho famoso por su alto poder adictivo y que en EE.UU. ha causado estragos entre la población.

En Galicia existe un control muy estricto sobre este tipo de fármacos y el Sergas presume de que ha conseguido rebajar en un 12 por ciento en siete años el número de pacientes en riesgo por consumo de opioides. La mayor reducción se produjo precisamente en los pacientes oncológicos que tenían prescrito de forma crónica fentanilo de liberación rápida para el dolor disruptivo. Desde 2018 descendieron un 79 por ciento y en el último año volvieron a caer un 32 por ciento.