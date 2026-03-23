Pedro Sánchez incluye en sus recomendaciones musicales a un artista gallego que estará en O Son do Camiño: "Me encanta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido en los últimos meses sus redes sociales en un escaparate de cultura. Cada semana, el presidente comparte con sus seguidores libros y canciones que considera imprescindibles.

Una estrategia que busca conectar con un público más joven y que parece que funciona, en especial en el caso de TikTok. Desde que el presidente del Gobierno se abrió allá por el mes de septiembre, acumula ya más de 713 mil seguidores.

La última de las recomendaciones tuvo lugar este fin de semana, en concreto el sábado 21, cuando el presidente destacó a un artista gallego como su recomendación musical semanal.

Sánchez comenzó su publicación recomendando una edición ilustrada de 'Poeta en Nueva York' de Federico García Lorca realizada por Ricardo Cavolo para conmemorar el Día Mundial de la Poesía.

"Me encanta"

"Y sobre la música, pues me gustaría recomendaros a un gallego, que me encanta", señaló el presidente del ejecutivo sobre el cantante gallego Sen Senra.

El presidente del Gobierno destacó en especial el tema 'Está sexy' del álbum PO2054AZ (vol. I), "una de sus mejores canciones para mí". "Espero que os guste", concluyó Sánchez con una amplia sonrisa en una publicación que cuenta con casi un millón de visualizaciones y más de 99 mil 'me gusta'.

De la lista de Sánchez a O Son do Camiño

El artista vigués, que cuenta con más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, será uno de los artistas que formarán parte en esta edición de O Son do Camiño.

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Cartel completo por días de O Son do Camiño / Cedida

En concreto, Sen Senra dará su 'misa' (así llamaba a sus conciertos durante su última gira) en el Monte do Gozo el último día del festival, el sábado 20 de junio.