Primeras imágenes de la temporada 2 de ‘El Centro’: una producción con sello gallego sobre agentes del CNI

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) siempre debe estar preparado ante cualquier contratiempo y, para el equipo que Juan Diego Botto dirige en la serie de Movistar Plus+ El centro, esto no es una opción.

Fotograma de la segunda temporada de la serie de Movistar Plus+ 'El centro'. / María Heras / Movistar Plus+

Una producción de Movistar Plus+ con sello gallego

Y es que un doble y brutal asesinato cometido por Saidou (Iván Mendes) que ha desatado una ola de odio, además de una fuerte crisis social y política en España, ha obligado al grupo de oficiales del CNI más conocidos de nuestras pantallas a actuar contrarreloj e iniciar los rodajes en Madrid de los seis capítulos que conformarán la segunda temporada de una ficción creada por David Moreno, dirigida por David Ulloa y producida, entre otros, por los gallegos Fran Araújo y Fátima Dapena.

«Nos volvemos a sumergir en El Centro reforzando su principal máxima: no te fíes de nadie. Si en la primera temporada veíamos la difícil conciliación entre lo personal y lo laboral para los miembros de un servicio de inteligencia, en esta segunda temporada esos dos mundos se hacen uno», señala David Ulloa, director del proyecto.

«Nuestros personajes se ven sepultados por mentiras, presiones y amenazas que hacen que sus vidas se tornen irrespirables. El Centro propone una experiencia donde mirar es sospechar. Y el espectador, atrapado en ese juego, termina formando parte de él», añade Ulloa.

Tristán Ulloa, en una escena de la segunda temporada de ‘El Centro’. / María Heras / Movistar Plus+

Visión íntima, emocional y realista de un grupo de agentes del CNI

Una nueva tanda de capítulos en los que se volverá a mostrar una visión íntima, emocional y realista de un grupo de profesionales cuyo trabajo les impide llevar a cabo una vida normal, además de poner en peligro a aquellos que les rodean.

Que se lo digan esto último a Michelín, personaje al que da vida Juan Diego Botto, que deberá trabajar veinticuatro horas al día mientras se enfrenta al secuestro de su propia esposa a manos de los servicios rusos de inteligencia. Rescatarla no será nada fácil y, para ello, deberá enfrentarse con un viejo conocido, Adaro, uno de los grandes villanos de la primera temporada al que pone cara nuevamente Tristán Ulloa.

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Tristán Ulloa no será el único actor que repetirá en esta segunda entrega de El centro. También lo harán el ya citado Juan Diego Botto, David Lorente, Clara Segura, Elísabet Casanovas y Kimberley Tell. Completan el reparto Iván Mendes, Nacho Sánchez, María Morales, Daniel Jumillas y Alberto Jo Lee, entre otros.