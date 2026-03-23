La Xunta reclamará al Gobierno central la gestión del Pazo de Meirás

El Ejecutivo gallego quiere hacerse cargo de la gestión del Pazo de Meirás. Así lo dio a conocer este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien explicó que, una vez que el Tribunal Supremo (TS) confirme su titularidad pública, trasladará esta reclamación al Gobierno central.

"Hay que valorar la fórmula más adecuada, podría ser una cesión, una transferencia de titularidad, habría que hablarlo", declaró el mandatario autonómico tras la reunión semanal de su equipo. Sea cual sea la vía, apuntó, la prioridad que se marca el Ejecutivo gallego es "gestionar el pazo".

Sobre los plazos, Rueda instó, en un primer lugar, al Gobierno de Pedro Sánchez a llevar a cabo "las obras necesarias" para garantizar la conservación del inmueble, así como permitir las visitas públicas "en su totalidad". Cuestionado, así, sobre en qué se centrarán dichas visitas, si en Emilia Pardo Bazán, quien construyó el inmueble, o sobre las vacaciones de verano de la familia del dictador Francisco Franco en el mismo, el presidente autonómico apuntó que quieren recordar "la memoria de todo el pazo". "La sociedad gallega es plural y abierta y debe poder disfrutar de Meirás siéndole fieles a toda su historia", añadió.

Además, la Xunta acordó comunicarle a la Abogacía del Estado que se sumará al recurso contra la indemnización a los herederos de Franco, "si decide presentarlo", puesto que considera que "es lo que procede". Estas declaraciones se producen dos semanas después de que el Tribunal Supremo confirmase la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenase a la familia del dictador la devolución al Estado del pazo, una cuestión sobre la que el Gobierno central ya avanzó que "dará la batalla" contra la indemnización que el mismo tribunal reconoce para los Franco por los gastos realizados en la propiedad.

Acerca de esto habló también la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien avanzó que su formación defenderá, a través de la declaración institucional propuesta para el pleno que acogerá esta semana el Parlamento de Galicia, la transferencia del Pazo de Meirás a la comunidad así como que "no se le dé ni un solo euro de indemnización" a la familia Franco. "Creemos que es políticamente importante", remarcó, para recordar que en 2017 la Cámara gallego aprobó por unanimidad que el pazo se recuperase sin que esto implicase un nuevo coste al pueblo gallego, dado que ya lo asumió en 1938.