Los coches gallegos, entre los más viejos de España: rozan ya los 17 años

Cada año circulan por las carreteras estatales coches que, poco a poco, se van haciendo más viejos. La edad media de los turismos españoles se situaba al término del pasado año en los 14,5 años, una cifra prácticamente similar a la del año anterior, pero que dibuja un mapa desigual en el territorio.

Solo dos comunidades autónomas consiguen rejuvenecer los vehículos que circulan por sus vías: Madrid (11,3 años) y la Comunitat Valenciana (14). Son las únicas excepciones dentro de una tendencia generalizada de deterioro, que afecta al resto de comunidades autónomas con incrementos de entre una y cuatro décimas, según los últimos datos difundidos por Faconauto, recogidos por Europa Press.

La peor parte se la llevan las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, donde sus turismos tienen de media 17,9 años. Por detrás, Castilla y León y Galicia, con 16,9 y 16,7, respectivamente. Para Faconauto, estos datos reflejan que la renovación del parque sigue sin avanzar al ritmo que necesita el país. La patronal pone en valor, en este sentido, que varias comunidades están empezando a mover ficha con planes propios de renovación o con medidas orientadas a retirar de la circulación los vehículos más antiguos, una línea que Faconauto ya venía defendiendo desde hace tiempo como vía útil para acelerar la descarbonización desde el territorio.

Planes de renovación

Además, recuerda que la edad media del parque debe leerse como un indicador de arrastre, ya que recoge la evolución acumulada de la última década. Por eso, los planes de renovación que varias comunidades autónomas han comenzado a poner en marcha desde 2024 -entre ellas Andalucía, Baleares, Cantabria, Comunitat Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra o País Vasco- necesitarán aún recorrido para que su impacto se aprecie con nitidez en los datos.

Frente a ello, Faconauto considera, en un comunicado, que el Gobierno central también tiene la oportunidad de dar una respuesta equivalente, tal y como plantea la Ley de Movilidad Sostenible, donde se incorpora la puesta en marcha de un Plan Nacional de Renovación del Parque. La organización reclama que ese instrumento se active cuanto antes, con un diseño ágil, eficaz y tecnológicamente neutro.

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"Faconauto insiste en que España necesita convertir la renovación del parque en una política de país, capaz de complementar las iniciativas autonómicas, reducir desigualdades territoriales y ofrecer un marco estable para los ciudadanos y para el sector. (...) Retirar los vehículos más antiguos y facilitar su sustitución por modelos de bajas emisiones debe formar parte de una estrategia estructural, no de respuestas aisladas o temporales", subrayó la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.