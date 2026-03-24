El sindicato O'Mega desconvoca la huelga de médicos en atención primaria en Galicia tras acuerdo con la Consellería de Sanidade

El sindicato O'Mega y la Consellería de Sanidade han llegado a un acuerdo este martes por el que la central sindical accede a desconvocar la huelga de médicos en marcha desde hace más de dos semanas en atención primaria.

Representantes de ambas partes se reunieron desde primera hora de la tarde, tras un encuentro previo ya durante la mañana y otro este lunes, todos ellos sin acuerdo. Finalmente a última hora de este martes, y tras unas seis horas de reunión, el departamento sanitario y la central sindical han alcanzado un acuerdo, tal y como han confirmado fuentes del sindicato.

Esta huelga, según datos facilitados por la Consellería, ha suspendido desde su inicio más de 69.000 consultas. Además, su efecto se multiplicó en estas semanas ya que coincidió en el tiempo con otra convocatoria, esta a nivel nacional contra el Ministerio de Sanidad, por el estatuto marco, lo que complicó todavía más la actividad sanitaria en el conjunto del país, agravando la sensación de caos y sobre todo la demora en las citas.

El departamento sanitario gallego afronta ahora un paro convocado por la CIG, también en atención primaria, para este próximo 26 de este mes. Una huelga que, "de no haber respuesta por parte de Sanidade", se repetirá en dos jornadas del mes de abril.

Los puntos del acuerdo

Entre los puntos recogidos en el acuerdo de desconvocatoria de huelga, al que ha tenido acceso Europa Press, está la limitación de la agenda a 30 pacientes por profesional y la modificación del aplicativo para Puntos de Atención Continuada (PAC).

También la reducción del intervalo entre la jornada ordinaria y la obtención de la complementaria, ahora en 160 horas. Han acordado que pase este año a 140 horas, a 130 en 2027, y a 122 en 2028.

Asimismo, la administración se compromete a sacar en el segundo trimestre de 2026 el acuerdo de voluntariedad para la realización de guardias en atención primaria de manera incentivada, incluyendo la planificación de creación de nuevas plazas PAC.

Avanzarán también en la implantación de medidas de desburocratización y reorganización funcional de los equipos, con lo que se favorezca una distribución más eficiente de las tareas en el marco de las competencias profesionales.

Sigue la huelga nacional

Mientras en Galicia se despeja el horizonte laboral en los centros de atención primaria en lo referido a las competencias de la Xunta, a nivel nacional continúa el de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y otros sindicatos or el estatuto de la profesión médica.

El comité de huelga ha aceptado la propuesta del Ministerio de Sanidad para reunirse este jueves, pero han advertido a la ministra Mónica García que el texto remitido a los sindicatos para negociar "no incorpora ningún avance", lo que les parece "preocupante". CESM dice que acudirán a la reunión del jueves y a una posterior el día 30 "por responsabilidad y buena fe negociadora".

Los sindicatos han recordado al ministerio que mantienen sus seis exigencias clave, desde un estatuto de la profesión médica hasta la jornada máxima obligatoria de 35 horas semanales, y sobre las que consideran "sí existe posibilidad de un avance efectivo". El comunicado está suscrito por el CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el sindicato médico de Euskadi y el de facultativos independientes de Galicia (O'Mega).

Para este viernes, el Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas a un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que algunas han exigido que se incluya en el orden del día la huelga de médicos, sus repercusiones y estado de la negociación actual.