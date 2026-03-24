Galicia busca diez mil chicos «ninis» para devolverlos a las aulas

Aunque en Galicia se registra un empate técnico entre «ninis», chavales que ni estudian ni trabajan, y «sisis», los que se desdoblan para sacar adelante estudios y un empleo, el colectivo de personas no ocupadas y sin formación preocupa a la Administración autonómica, que fía a FP la posibilidad de reconducir sus pasos de regreso a las aulas. Esa es la filosofía, tal y como explicó este martes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, del programa «Cualifica talento», que busca repescar para los estudios en un primer momento a diez mil jóvenes, sobre todo personas de entre 18 y 24 años sin estudios secundarios y especialmente chicos, ya que el abandono educativo temprano afecta casi al doble de hombres que de mujeres.

La Xunta aspira a que, al menos, dos mil chavales se integren en programas formativos adaptados a sus preferencias, pensando en FP Básica, ciclos de grado medio, enseñanzas de adultos o formación lingüística, enfocada esta en los extranjeros.

Un modelo de éxito copiado por España

El «Cualifica talento», enmarcado en el Plan FPGal360, es una de las iniciativas novedosas que anunció el titular de Educación durante su comparecencia a petición propia ante el Pleno del Parlamento gallego, un estrado que aprovechó para sacar pecho de la situación de FP en Galicia, cuyo modelo, dijo, sirvió de «inspiración» e incluso fue «parasitado» por el Gobierno central. En relación con los datos que avalan el éxito de estas enseñanzas en la comunidad, indicó, por ejemplo, que el 26,6 por ciento de los gallegos de entre 16 y 64 años está titulado en FP, cifra que «no ha parado de crecer» desde 2009 y superior en cuatro puntos porcentuales al dato estatal.

De FP el conselleiro destacó que su «prestigio» y su capacidad de inserción laboral, que es de prácticamente el cien por cien en los ciclos duales intensivos. Ese tipo de valores, junto a su adaptación a las necesidades de las empresas del entorno, explican que haya duplicado la matrícula con respecto al año en que el PP volvía a tomar las riendas de la Xunta, en 2009.

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Precisamente al rol de la Xunta aludió Rodríguez al destacar que casi la totalidad de los fondos contemplados en los presupuestos para este año en la comunidad los aporta la comunidad. Al respecto, reprochó al Ejecutivo central que, una vez «agotados» los fondos extraordinarios europeos, hayan desaparecido también las transferencias que realizaba a las comunidades para apoyar estas enseñanzas, un apoyo que tachó de «fingido».