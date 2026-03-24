Ingresa en prisión tras asaltar un comercio, un bar y un club de fútbol en Sanxenxo

Un hombre ha ingresado en prisión tras haber sido vinculado al asalto registrado en los últimos días a un comercio, a un bar y a las oficinas de un club de fútbol de Vilalonga, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo. Los tres robos, según ha informado la Guardia Civil, se cometieron en un corto intervalo de tiempo durante la madrugada del pasado 21 de marzo.

La actuación se inició tras recibir una llamada de un ciudadano que alertaba de la presencia de una persona en actitud sospechosa en las inmediaciones de un establecimiento.

Patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sanxenxo se acercaron hasta la zona y sorprendieron al ladrón 'in fraganti' cuando trataba de cometer un nuevo robo. Portaba diversos efectos que acababa de sustraer, así como los útiles empleados.

Tras su detención, los agentes lograron esclarecer su participación en otros dos robos con fuerza cometidos en las horas previas. Concretamente, habría asaltado en un establecimiento de hostelería y en las oficinas de un club de fútbol.

A todos ellos accedió forzando los accesos y los sistemas de cierre, provocando daños que superan los 6.000 euros en los tres locales asaltados. Los investigadores lograron localizar los efectos sustraídos en el local del club de fútbol ocultos en una zona descampada a escasos metros del lugar del robo.

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Al detenido, que ya tenía amplios antecedentes judiciales, se le considera autor de tres delitos de robo con fuerza y el titular de la sección de guardia del Tribunal de Instancia de Cambados decretó su ingreso en prisión.