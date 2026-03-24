Resulta ileso el conductor de un camión que perdió los frenos en Vigo y acabó cayendo al mar
El accidente ocurrió en la zona industrial de Teis, donde el vehículo, tras perder el control, chocó contra varios coches aparcados antes de acabar parcialmente hundido
El conductor de un camión resultó ileso en la mañana de este martes tras quedarse su vehículo sin frenos, perder el control de automóvil y terminar cayendo a mar en la zona de Teis, en Vigo. Según informa el 112, los hechos ocurrieron a primera hora en una zona industrial del puerto de Teis, en las inmediaciones de la playa de O Mende.
Según recoge Europa Press, el conductor habría notado un fallo en los frenos, perdiendo el control del camión en una bajada y terminando cayendo al mar en una zona "poco profunda". De esta manera, el camión habría acabado parcialmente hundido. Sin embargo, el hombre pudo salir por su propio pie, resultando ileso.
Los servicios de emergencias continúan aún en el punto en el que cayó el vehículo para tratar de sacarlo del agua. También se desplazó al lugar una ambulancia del 061 por si fuese necesario atender a algún herido. Testigos presenciales de los hechos confirman que el camión "arrasó" varios coches que se encontraban aparcados por su camino, dejando daños en "cuatro o cinco" automóviles.
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