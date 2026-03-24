Sumar Galicia pone fecha a su conferencia política para "ordenar el debate" de cara a las locales
Verónica Barbero y Paulo Carlos López encabezarán el encuentro del próximo 23 de mayo, en el que se buscará establecer mecanismos de colaboración con candidaturas municipalista
Movimiento Sumar ha convocado para el próximo 23 de mayo su Conferencia Política Nacional bajo el lema "Galicia hace frente: derechos y futuro" para "ordenar el debate político, escuchar a la militancia, abrir espacios de participación y decidir la estrategia a realizar en las próximas elecciones municipales".
El acto de apertura correrá a cargo de la presidenta de Movimiento Sumar Galicia y portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, y del Secretario General de la organización, Paulo Carlos López, que reivindicó que Sumar cuenta con su "propia agenda, tiempos y fuerzas para prepararnos de cara a los próximos comicios municipales".
Con todo, según informa EFE, López ha señalado que este encuentro también servirá "para prepararnos para las próximas elecciones generales". En el acto se contará también con la participación de candidaturas municipalistas, con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración, abrir vías de entendimiento y "favorecer dinámicas de cooperación política en el ámbito local, promoviendo candidaturas amplias allá donde no haya, como A Coruña o Vigo, o cooperando con candidaturas de nuestro espacio político donde existan, como puede ser el caso de Ferrol o Compostela".
El objetivo que se persigue, según López, es "consolidar gobiernos progresistas a través de nuestra agenda transformadora o generar cambios de gobierno allá donde gobierne el Partido Popular".
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