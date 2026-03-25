Consultas de 10 minutos y revisión de los PAC: las claves del acuerdo con la Xunta que desconvoca la huelga de médicos en Atención Primaria

La adhesión de O’Mega al acuerdo de mejora de la Atención Primaria en Galicia permitió desconvocar la huelga indefinida iniciada el 2 de marzo y cerrar, al menos de momento, uno de los frentes más tensos de la sanidad pública gallega. El pacto incorpora medidas asistenciales, organizativas y retributivas, con un calendario de implantación progresiva y con seguimiento trimestral. Estas son las claves.

1. Tope de 30 pacientes en la agenda ordinaria

El principal cambio afecta al corazón de la consulta. El acuerdo fija la limitación efectiva a 30 actos asistenciales diarios en las agendas ordinarias de médicos de familia, pediatras y odontólogos. O’Mega presenta esta medida como «la herramienta esencial para rebajar la sobrecarga asistencial y recuperar tiempo clínico».

2. Objetivo: consultas de 10 minutos

El sindicato defiende que ese nuevo tope permitirá avanzar hacia consultas de 10 minutos por paciente de manera efectiva, una de sus principales reivindicaciones. La idea es reducir la presión asistencial, mejorar la capacidad diagnóstica y permitir una relación menos burocratizada y más directa con el paciente.

3. La sobredemanda no desaparece: habrá mecanismos de absorción

El acuerdo no elimina la demanda que quede fuera de ese límite de 30 pacientes. Para esos casos se prevén mecanismos específicos de contingencia o agendas de sobredemanda, que se cubrirán con actividad extraordinaria fuera de la jornada ordinaria. La Xunta subraya que el sistema garantizará la asistencia urgente y la absorción del exceso de demanda.

4. Aplicación progresiva entre junio y octubre

La implantación del nuevo modelo no será inmediata. El calendario pactado prevé una aplicación progresiva desde el 15 de junio hasta el 30 de octubre de 2026, un periodo en el que deberán adaptarse agendas, equipos y circuitos asistenciales.

5. Cambios en los PAC antes de junio

Uno de los bloques del acuerdo se centra en los Puntos de Atención Continuada (PAC). La Consellería se compromete a fijar antes de junio nuevos criterios de cómputo de jornada, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Es una de las demandas más sensibles para los profesionales de estos dispositivos.

6. Revisión anual de necesidades en los PAC

El pacto abre la puerta a revisar periódicamente los planes funcionales de los PAC para evaluar si es necesario reforzar plantillas. El sindicato O’Mega pone el foco en la posibilidad de incrementar efectivos cuando la presión asistencial se dispare (más de un 30%), mientras que la Xunta matiza que esa revisión anual se realizará a partir de 2027 y teniendo en cuenta los recursos disponibles.

7. Rebaja del umbral para cobrar la jornada complementaria especial

En el capítulo retributivo, la Xunta acepta una reducción progresiva del tramo necesario para percibir la jornada complementaria especial. Se pasará de 160 horas a 140 este año, bajará a 130 en 2027 y quedará en 122 horas desde el 1 de enero de 2028.

8. Guardias voluntarias e incentivadas

El acuerdo recoge además el compromiso de aprobar un marco de voluntariedad incentivada para las guardias en Atención Primaria y en los PAC. La Xunta sitúa ese compromiso en el segundo trimestre de 2026 y lo vincula también a la creación de nuevas plazas y a una mayor equidad retributiva.

9. Reforzamiento del papel del médico de familia

En el plano profesional, el pacto consolida la reconversión progresiva de las plazas de facultativo especialista de Atención Primaria en plazas de médico de familia, una línea ya iniciada por la Xunta. O’Mega subraya además el reconocimiento del MIR como única vía de especialización médica y de la figura del médico de familia como referencia del sistema.

10. Seguimiento trimestral para vigilar el cumplimiento

La desconvocatoria de la huelga no cierra del todo el conflicto. El acuerdo incluye reuniones trimestrales de seguimiento para supervisar la implantación de las medidas y verificar que lo firmado se traduzca en cambios reales.

11. Dos relatos sobre un mismo pacto

Aunque ambas partes coinciden en los ejes básicos, el relato político difiere. O’Mega presenta el acuerdo como un punto de inflexión para reducir la sobrecarga y mejorar la atención al paciente. La Xunta, en cambio, insiste en que el sindicato se suma al marco ya pactado con otros cinco sindicatos y aprovecha el acuerdo para reforzar su posición en el debate sobre la reforma sanitaria.

12. El cierre del paro, con miles de consultas suspendidas

La huelga queda desconvocada tras más de tres semanas de conflicto. Según la Xunta, el paro provocó la suspensión de 72.124 consultas en centros de salud desde el 2 de marzo. El verdadero alcance del pacto empezará a medirse ahora, cuando las medidas pasen del papel a la práctica diaria en las consultas y en los PAC.