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Galicia amplía su calendario de vacunación: habrá un refuerzo contra la meningitis B a los 12 años

El portavoz del PSdeG critica el "abandono" de la sanidad gallega, mientras Rueda ataque la ausencia de acuerdo en las negociaciones para modificar el Estatuto Marco

Personal de enfermería pone una vacuna a un menor

Personal de enfermería pone una vacuna a un menor / Cedida

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Galicia da un nuevo paso para "completar" su calendario de vacunación. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este miércoles, en la sesión de control en la Cámara autonómica, un refuerzo de la protección frente al meningococo B con una nueva vacuna que se administrará a los 12 años. Galicia ya tiene dos vacunas contra la meningitis: una tetravalente (contra el meningococo C) que se dispensa a los 4 y 12 meses y a los 12 años, y una frente al meningococo B que se suministra en tres dosis a los bebés.

Esta decisión se produce en un momento en el que la meningitis preocupa y mucho. Sin ir más lejos, en Reino Unido se ha declarado la emergencia nacional después de que dos estudiantes fallecieran a causa de esta enfermedad infecciosa. También en España una menor de 17 años murió la pasada semana en Alicante por esta misma razón.

Rueda dio a conocer esta ampliación en la protección tras una pregunta del portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien le afeó el "abandono" de la sanidad gallega. El socialista puso de manifiesto que este deterioro tiene como consecuencia directa "una fuga progresiva hacia la sanidad privada". “No es una sucesión de errores. Es una línea de actuación continuada”, espetó.

Por su parte, el mandatario autonómico quiso poner el foco en las dificultades del Gobierno central para llegar a buen puerto en las conversaciones para acordar un Estatuto Marco con los facultativos. "La diferencia" con el Ejecutivo es que en Galicia, aunque haya "problemas", se llega a "acuerdos", aseguró.

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El presidente de la Xunta defendió, además, "enorme calidad" de la sanidad de la comunidad, apuntando que ahora es "mejor" que cuando gobernaba el bipartito de PSdeG y BNG (2005-2009) y también que "hace dos años", ya con él al frente del Gobierno gallego. "Y tiene que ser mejor dentro de dos años", añadió, antes de reivindicar la inversión en este ámbito y ejemplar con el calendario de vacunación autonómico, el "mejor del mundo".

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