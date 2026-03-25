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Herida grave una mujer de 72 años en Tomiño tras el ataque de una jauría de perros sin identificar

La Policía Local está realizando gestiones para tratar de localizar al dueño o dueña de los animales involucrados en este suceso

Las autoridades están a la espera de conocer el alcance de las heridas sufridas por la mujer

Las autoridades están a la espera de conocer el alcance de las heridas sufridas por la mujer / EDL

Agencias

Una mujer de 72 años de edad ha resultado herida grave tras ser atacada por un grupo de al menos una decena de perros, en la parroquia de Está, en el municipio pontevedrés de Tomiño.

Según ha informado la Policía Local tomiñesa, la víctima quedó semiinconsciente a causa de las mordeduras de los canes y fue rápidamente auxiliada por un vecino, el primero en llegar a la zona, que consiguió apartar a los animales y evitar que el ataque fuera aún más grave.

Hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Local, de la Guardia Civil y profesionales sanitarios, que estabilizaron a la mujer y la trasladaron en ambulancia al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Mientras, la Policía Local está realizando gestiones para tratar de identificar al dueño o dueña de los perros involucrados en este suceso, pero el hecho de que todos los animales carezcan de identificación está dificultando la localización del responsable.

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El servicio de lacería del Ayuntamiento acudió al lugar y consiguió capturar a la mayoría de los perros. Las autoridades están a la espera de conocer el alcance de las heridas sufridas por la mujer, mientras siguen investigando las circunstancias del ataque, que "ha generado gran preocupación en la comunidad".

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