"Máxima preocupación" en Galicia por la excarcelación de 24 narcotraficantes tras una resolución del Tribunal Constitucional
Si esta interpretación se consolida, la consecuencia puede ser una avalancha de recursos y peticiones para salir de la cárcel de más personas condenadas
El Correo Gallego / Agencias
La Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) ha expresado este miércoles su "máxima preocupación" tras la excarcelación por una resolución del Tribunal Constitucional de veinticuatro narcotraficantes.
Esta norma del Constitucional, aprobada recientemente, exige a los jueces ofrecer una información más detallada a los detenidos enviados a prisión provisional en causas declaradas secretas.
"Es, sin duda, una pésima noticia para la lucha contra el narcotráfico. No hay más que ver a quiénes benefician las controversias sobre la normativa actual", subraya la fundación a través de un comunicado.
Sostienen que si esta interpretación se consolida, la consecuencia "previsible" es una avalancha de recursos y peticiones de excarcelación de más personas condenadas por narcotráfico "en un país donde se asientan casi quinientas organizaciones criminales".
Para la FGCN, España "merece y necesita" leyes acordes a la amenaza del tráfico de droga, ya que con este criterio "no es de extrañar que quieran venir más a un país que es la puerta de entrada a Europa de cientos de toneladas de cocaína y hachís".
La fundación reclama leyes acordes a la realidad del crimen organizado
Ante el preocupante aumento del narcotráfico y la violencia asociada, la fundación reclama leyes acordes a la realidad del crimen organizado, ya que entienden que constituye un "peligro directo" para la seguridad del Estado.
"Deben ser leyes que garanticen los derechos de todos y que permitan combatir con la eficacia necesaria el tráfico de drogas", advierte la Fundación Galega contra o Narcotráfico, que considera que esto tiene una "necesidad apremiante".
La FGCN recuerda que en el congreso que organizaron en noviembre de 2025, jueces, fiscales, miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera insistieron en la importancia de impulsar estos cambios legales.
El objetivo debe ser, sentencia la fundación, que las autoridades cuenten con más medios y herramientas para combatir con mayor eficacia el narcotráfico, "antes de que el problema se nos vaya todavía más de las manos".
- La Xunta asegura que las arcas públicas gallegas dejarán de ingresar 120 millones por las medidas anticrisis por la guerra en Irán
- El alumno del Peleteiro número uno de Galicia en química: “Si gané aquí, también tengo posibilidad de ganar la competición nacional"
- Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química
- Santiago entra en la élite de la arquitectura española con uno de los proyectos más destacados del año
- La ocupación hotelera cae doce puntos en Santiago: el sector ya apunta a causas estructurales
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- Santiago gana una nueva conexión de tren de alta velocidad con Madrid y eleva a doce sus frecuencias diarias
- Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta: buscan figurantes para rodar en Santiago a partir de mayo