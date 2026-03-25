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"Máxima preocupación" en Galicia por la excarcelación de 24 narcotraficantes tras una resolución del Tribunal Constitucional

Si esta interpretación se consolida, la consecuencia puede ser una avalancha de recursos y peticiones para salir de la cárcel de más personas condenadas

Un alijo de cocaína intervenido en el puerto de Vigo

Un alijo de cocaína intervenido en el puerto de Vigo / Cedida

El Correo Gallego / Agencias

La Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) ha expresado este miércoles su "máxima preocupación" tras la excarcelación por una resolución del Tribunal Constitucional de veinticuatro narcotraficantes.

Esta norma del Constitucional, aprobada recientemente, exige a los jueces ofrecer una información más detallada a los detenidos enviados a prisión provisional en causas declaradas secretas.

"Es, sin duda, una pésima noticia para la lucha contra el narcotráfico. No hay más que ver a quiénes benefician las controversias sobre la normativa actual", subraya la fundación a través de un comunicado.

Sostienen que si esta interpretación se consolida, la consecuencia "previsible" es una avalancha de recursos y peticiones de excarcelación de más personas condenadas por narcotráfico "en un país donde se asientan casi quinientas organizaciones criminales".

Tres de los detenidos el pasado mes de septiembre por un alijo de 3.600 kilos de cocaína incautado en A Pobra do Caramiñal

Tres de los detenidos el pasado mes de septiembre por un alijo de 3.600 kilos de cocaína incautado en A Pobra do Caramiñal / Lavandeira Jr.

Para la FGCN, España "merece y necesita" leyes acordes a la amenaza del tráfico de droga, ya que con este criterio "no es de extrañar que quieran venir más a un país que es la puerta de entrada a Europa de cientos de toneladas de cocaína y hachís".

La fundación reclama leyes acordes a la realidad del crimen organizado

Ante el preocupante aumento del narcotráfico y la violencia asociada, la fundación reclama leyes acordes a la realidad del crimen organizado, ya que entienden que constituye un "peligro directo" para la seguridad del Estado.

"Deben ser leyes que garanticen los derechos de todos y que permitan combatir con la eficacia necesaria el tráfico de drogas", advierte la Fundación Galega contra o Narcotráfico, que considera que esto tiene una "necesidad apremiante".

Una detención en una redada antidrogas en Galicia

Una detención en una redada antidrogas en Galicia / Cedida

La FGCN recuerda que en el congreso que organizaron en noviembre de 2025, jueces, fiscales, miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera insistieron en la importancia de impulsar estos cambios legales.

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El objetivo debe ser, sentencia la fundación, que las autoridades cuenten con más medios y herramientas para combatir con mayor eficacia el narcotráfico, "antes de que el problema se nos vaya todavía más de las manos".

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