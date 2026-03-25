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Netflix vuelve a apostar por una producción del gallego que hizo posible la serie más vista en 2025

El nuevo proyecto lleva por título ‘La acusación’, miniserie de ocho capítulos que acaba de iniciar sus rodajes

Imagen compartida por Netflix del inicio de los rodajes de ‘La acusación’.

Imagen compartida por Netflix del inicio de los rodajes de ‘La acusación’. / Netflix

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Netflix ya trabaja en ampliar su extenso catálogo con una nueva producción que contará con el sello del productor gallego José Manuel Lorenzo, que, tras arrasar el pasado año en la plataforma roja con El jardinero, ficción que llegó a ser el trabajo más visto en España en todo el 2025, vuelve a colaborar con el gigante del streaming.

Álvaro Rico y Catalina Sopelana, en las Salinas de Ulló, en Vilaboa (Pontevedra)

Fotograma de 'El jardinero', serie producida por el gallego José Manuel Lorenzo que se convirtió en la más vista de Netflix en España en 2025. / Netflix

El nuevo proyecto del gallego José Manuel Lorenzo para Netflix

Lo hace con una miniserie de ocho episodios que llevará por título La acusación. Un nuevo proyecto que se centrará en los Sellés, una familia que pertenece a la burguesía acomodada y que goza del aprecio y el respeto de la alta sociedad.

Sin embargo, la fachada perfecta se desmoronará cuando Jaime, el hijo modélico, es acusado de un terrible crimen que hará que la familia se desmorone bajo una fuerte presión mediática y el aislamiento social.

Para evitar está situación y volver a contar con el favor de la opinión pública, Mina, prima de Jaime y abogada penalista, decide defender al acusado convencida de su inocencia. No obstante, para averiguar si Jaime es realmente inocente, deberá destapar el pasado familiar.

Reparto del nuevo proyecto del gallego José Manuel Lorenzo para Netflix

La acusación —creada por Miguel Sáez Carral y dirigida por Eduardo Chapero-Jackson, Ana Vázquez y Rafa Montesinos— estará protagonizada por Emma Suárez, Yon González, Maggie Civantos, Luis Bermejo y Diana Gómez.

Noticias relacionadas y más

Max Sampietro, Laia Manzanares y David Castillo completan el reparto de una miniserie que acaba de iniciar los rodajes en localizaciones de Cantabria y Madrid.

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