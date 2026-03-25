Rueda anuncia un plan de 150 millones para paliar los efectos de la guerra en Galicia: "Haremos todo lo que sea necesario"
El Consello de la Xunta aprobará la próxima semana una hoja de ruta que incluirá ayudas de "circulante y crédito rápido" para empresas con negocios en la zona afectada por la guerra, con respuesta en diez días
El Consello de la Xunta dará luz verde el próximo lunes a un plan de 150 millones de euros que busca "atender" a los sectores, con el foco puesto con especial atención en los industriales, más afectados por el conflito que se libra en Oriente Próximo después de que el presidente de que Estados Unidos e Israel bombardeasen, hace ya tres semanas, a Irán. Así lo dio a conocer este miércoles en el pleno del Parlamento autonómico el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien añadió que también habrá medidas para que el conjunto de los gallegos "lo pase menos mal".
En una intensa sesión de control, Rueda explicó que este plan incluirá ayudas con "circulante y crédito rápido", con respuesta "en diez días", para aquellas compañías de la comunidad que tienen negocios con países de la zona más afectada por una guerra que, por ahora, no parece que vaya a terminar pronto. Habrá, además, "ayudas importantes" para el sector marítimo y el transporte e, incluso, se adelantará el pago de pensiones no contributivas y la Risga.
"Haremos todo lo que sea necesario dentro de las posibilidades presupuestarias", defendió el mandatario. Lo hizo en respuesta a una pregunta de la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien lamentó que este plan "llega tarde" y que la cantidad anunciada "no van a llegar absolutamente para nada".
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