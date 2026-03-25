La Semana Santa se resiste en Galicia: solo la mitad de las casas rurales están reservadas

Con un tiempo aún impredecible, las reservas para pasar los días de Semana Santa en la comunidad gallega se resisten. Solo la mitad de las casas rurales están ocupadas, un porcentaje que aún puede mejorar, y es que las reservas de última hora priman en este tipo de escapadas, a la espera de ver si el anticiclón finalmente acompaña.

El dato gallego se sitúa 16 puntos porcentuales por debajo del estatal, según el estudio publicado este miércoles por Rentalia, la plataforma vacacional de Idealista, que dibuja un mapa español heterogéneo en estos días de celebración. Mientras que en Extremadura un 88% de sus casas rurales ya están reservadas, en Cataluña no alcanzan ni siquiera el 40%.

“Ante una situación económica y geopolítica inestable parece que los destinos nacionales y de interior están ganando protagonismo", señala en un comunicado la directora de Rentalia, Almudena Ucha, quien puntualiza que "son muchos los viajeros que en estos momentos están pendientes de las fluctuaciones de precio de carburantes y alojamientos y planificarán sus vacaciones de Semana Santa en el último momento".

¿Qué ocurre en la costa?

Las viviendas turísticas situadas a menos de 15 kilómetros de una playa tienen un nivel de reservas que 39%, uno de los peores datos junto a Murcia y Cantabria. Si se observa el dato del conjunto de las comunidades, la ocupación roza el 54%.

De este modo, los datos publicados por Rentalia, muestran que los viajeros que quieren disfrutar de la playa durante las vacaciones de Semana Santa tienen un destino predilecto: las Islas Canarias, donde ya están reservadas el 74,2% de sus viviendas turísticas en la costa. Les sigue en el ranking la Comunitat Valenciana con un 60,4% y Asturias con un 60%.