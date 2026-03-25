Acruga bate récord en la primera subasta de novillas de raza rubia gallega del año: una media de 3.900 euros por vaca

La primera subasta de ganado de raza rubia gallega del año de la asociación de criadores Acruga confirmó el elevado precio que se está pagando por el ganado vacuno. Si en el caso de las vacas de leche son las enfermedades (dermatosis) que limitan la importación de ejemplares de Europa las que en ocasiones disparan la demanda interna y con ella los precios, en el caso de las vacas destinadas a carne su encarecimiento responde también al prestigio que tiene en los mercados este producto premium de Galicia.

Así, más allá de los mercados semanales de Silleda o Amio (Santiago), el primer gran test del año para la rubia gallega fue la subasta de novillas con la que Acruga abrió la temporada de pujas. Tuvo lugar en Becerreá y "cumplió con creces las buenas previsiones", según la asociación. Y es que se subastaban cinco novillas preñadas por las que pagó una media de 3.900 euros, lo que supone batir el récord del año anterior, cuando el precio fue de 3.075 euros.

Los cinco ejemplares subastados, tres de ellos de Acruga y los otros dos de una explotación particular del municipio lucense de Pol, tenían 2.900 euros de precio de salida, pero las adjudicaciones acabaron muy por encima de esa cantidad. En Acruga recuerdan que la subasta de Becerreá de 2025 batió récord con esos 3.075 euros, "por lo que los resultados son significativos y ponen de manifiesto que la demanda de novillas de calidad de Raza Rubia Gallega sigue siendo muy alta", celebran en la asociación.

Subasta de Becerreá / Cedida

Todas se quedaron en Lugo

Un total de 28 ganaderos de las provincias de Lugo y Ourense pujaron por las vacas de Acruga, "de calidad contrastada, alto valor genético, morfológico y productivo, y muy valoradas por su carta genealógica, con toros de prestigio y muy reconocidos entre los criadores", explican.

Al final, una explotación de Láncara se llevó dos de los cinco ejemplares presentados; mientras que los otros tres fueron adquiridos por ganaderas y ganaderos de Cervantes, Sarria y por otra explotación de Láncara. Así que todos os ejemplares se quedaron en la provincia de Lugo.

Próxima puja: en Boimorto

Los interesados en adquirir nuevos ejemplares de alta calidad de Raza Rubia Gallega tendrán una nueva oportunidad en la puja prevista en Boimorto, cerca de Santiago y la única en la provincia de A Coruña, el día 29 de este mes a las 12.00 horas. En abril se completarán las subastas de rubia gallega con las de Pedrafita do Cebreriro y A Fonsagrada. Serán todos ellos buenos escenarios para calibrar si los elevados precios del ganado vacuno se mantienen en el tiempo o si, por contra, el contexto global de intertidumbre económica por la guerra también pasa factura a los compradores.