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El tiempo en Semana Santa en Galicia: el anticiclón domina, aunque no se descarta la llegada de una borrasca

MeteoGalicia prevé que las altas presiones continúen durante los festivos, pero advierte que aún es pronto para confirmarlo

Un hombre saca una foto a una mujer en el paseo marítimo de Sanxenxo

Un hombre saca una foto a una mujer en el paseo marítimo de Sanxenxo / Beatriz Ciscar

David Suárez

Santiago de Compostela

¿Qué tiempo hará en Semana Santa en Galicia? A escasos días de su comienzo, todo el mundo se pregunta si los días soleados de los que disfrutamos desde la entrada de la primavera -el pasado 20 de marzo- aguantarán. Hoteles, cofrades, devotos y aquellos que dispondrán de unos días de vacaciones, están pendientes de un pronóstico que tal y como asegura la meteoróloga de MeteoGalicia, María Souto, es muy difícil de confirmar "máis alá de tres ou catro días", y añade que no por ser esta fecha tan señalada "pódese dar unha predicción máis fiel ou máis precisa" a día de hoy.

Varias personas hacen footing en Lugo el día del comienzo de la primavera

Varias personas hacen footing en Lugo el día del comienzo de la primavera / CARLOS PARDELLAS

De momento, Souto explica a EL CORREO GALLEGO que "estamos na influencia do anticiclón", al que este miércoles se ha unido el viento del nordés que ya ha activado avisos amarillos en la costa, y que implica que en tierra las temperaturas vayan a "baixar e moito". En ciudades como Santiago se pasará de los más de 20 grados de ayer a una máxima de 14 durante el día de hoy.

Del mismo modo, la meteoróloga añade que en lo que resta de esta semana la previsión es que "de cando en vez irán entrando nubes polo norte da comunidade que deixarán caer, coma hoxe, orballos nas provincias de A Coruña e Lugo", de los cuales se librarán en Pontevedra y Ourense, "onde os ceos estarán despexados", señala.

Lo que se sabe del tiempo en Semana Santa

Con este panorama, lo que pueden observar desde el servicio de meteorología gallego es que, a día de hoy, hay bastantes posibilidades de que anticiclón siga con nosotros durante la Semana Santa, aunque según María, no debería sorprender que este se desplace un poco y "permita a entrada de algunha borrasca".

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Una de las procesiones de Semana Santa del pasado año en Santiago / Antonio Hernández

Asimismo, insiste en que por ahora no se ve ningún frente que pueda alterar la estabilidad, y aunque hay expectativas y alta probabilidad de que el tiempo seco nos acompañe durante los festivos de la Semana Santa, "a día de hoxe non se pode confirmar", concluye.

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